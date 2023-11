Billboard Music Awards 2023: Taylor Swift thắng lớn, nhiều hạng mục K-Pop xuất hiện

HHT - Lễ trao giải Billboard Music Awards (BBMAs) 2023 được tổ chức ở nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ, thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ.

Taylor Swift và Morgan Wallen bội thu

Không ngoài dự đoán, Taylor Swift đem về cho bản thân 10 giải thưởng trên 20 đề cử tại Billboard Music Awards năm nay. Vì đang thực hiện chuyến lưu diễn The Eras Tour tại Brazil nên cô nàng đã không thể xuất hiện để nhận giải.

Taylor Swift chia sẻ trong video nhận giải: "Thật không thể tin được sự thật là các bạn cho tôi đến 10 giải Billboard Music Awards. Thật lòng cảm ơn các bạn và tôi sẽ không là gì nếu thiếu đi các bạn.” Taylor Swift là nữ nghệ sĩ nhận nhiều giải BBMAs nhất năm nay, trong đó có nhiều hạng mục lớn như: Top Artist (Nghệ sĩ xuất sắc), Top Hot 100 Songwriter (Nhà viết nhạc xuất sắc Hot 100).

Với thành tích này, Taylor Swift và Drake trở thành 2 nghệ sĩ nhận giải thưởng Billboard Music Awards nhiều nhất trong lịch sử với 39 giải thưởng.

Công phá các bảng xếp hạng với ca khúc Last Night, Morgan Wallen đã "gói mang về" tới 11 giải, anh cũng là nghệ sĩ nhận nhiều giải thưởng nhất trong lễ trao giải năm nay.

Hàng loạt đề cử K-Pop xuất hiện

Trong lễ trao giải BBMAs 2023, ban tổ chức đã thêm vào nhiều giải thưởng liên quan đến hạng mục K-Pop như: Top K-Pop Touring Artist (Nghệ sĩ K-Pop có chuyến lưu diễn xuất sắc) hay Top K-Pop Album (Album K-Pop xuất sắc). Đây được xem là động thái đánh dấu sự phát triển của nền âm nhạc châu Á.

Jungkook đã đem về cho mình giải thưởng Top Global K-Pop Song (Ca khúc K-Pop toàn cầu xuất sắc) với bài hát Seven (feat. Latto).

Bữa tiệc âm nhạc sôi động với diva Mariah Carey, New Jeans

Lễ trao giải BBMAs năm nay đón chào màn trình diễn bùng nổ của tân binh K-Pop NewJeans. Với hai ca khúc Super Shy và OMG, NewJeans đã khuấy động sân khấu sự kiện hơn bao giờ hết. Ngoài ra, NewJeans cũng nhận về giải thưởng Top Global K-Pop Artist (Nghệ sĩ K-Pop toàn cầu xuất sắc).

Diva Mariah Carey đem đến không khí Giáng sinh rộn ràng qua ca khúc All I Want For Christmas Is You. Tại lễ trao giải lần này, "Nữ hoàng Giáng sinh" cũng nhận về giải thưởng Chart Achievement Award cho những cống hiến của mình.