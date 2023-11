Tai nạn xảy ra tại "The Eras Tour", Taylor Swift gửi lời chia buồn đến người hâm mộ

HHT - Tiến tới tập cuối của "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn), Min Do Hyuk đã nhận lời hợp tác với Han Mo Ne sau khi được cô cứu khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Hóa ra, bộ đôi này còn có duyên nợ từ bộ phim "Pinocchio".