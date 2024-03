Nội bộ "Spider-Man" mâu thuẫn khi "Thiếu Niên và Chim Diệc" thắng Oscar 2024

HHT - Bộ phim “Thiếu Niên và Chim Diệc” của đạo diễn Hayao Miyazaki đã thắng giải Phim hoạt hình hay nhất tại Oscar năm nay. Đối thủ được đánh giá nặng ký nhất là “Spider-Man: Across The Spider-Verse” đã có những phản ứng trái chiều trước chiến thắng này.

Lễ trao giải Oscar 2024 đã trao cho Thiếu Niên và Chim Diệc (The Boy and The Heron) giải Phim hoạt hình hay nhất, vượt qua các ứng cử viên khác gồm Elemental, Nimona, Robot Dreams và đối thủ được đánh giá là nặng ký nhất - Spider-Man: Across The Spider-Verse. Sau khi chiến thắng được trao cho bộ phim hoạt hình của hãng Ghibli, nam diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Spider-Man đã có những phản ứng gây ra dư luận trái chiều.

Thất vọng trước việc bộ phim mình lồng tiếng cho vai chính không giành chiến thắng, Shameik Moore đã đăng trên mạng xã hội X (Twitter trước đây) vỏn vẹn: “Bị cướp”. Qua đó, anh ám chỉ rằng chiến thắng tại Oscar 2024 xứng đáng thuộc về Spider-Man: Across The Spider-Verse, nhưng nó đã “bị cướp” bởi bộ-phim-mà-ai-cũng-biết-là-phim-gì-đấy.

Bên dưới bài đăng của Shameik Moore, nhiều khán giả cũng để lại bình luận. Một số đồng ý với anh rằng cuộc phiêu lưu của Người Nhện Miles Morales xứng đáng chiến thắng tại Oscar 2024, giống như người tiền nhiệm của nó là Spider-Man: Into The Spider-Verse đã chiến thắng tại Oscar 2019. Nhưng đa số các bình luận đều chỉ trích thái độ thiếu chuyên nghiệp của nam diễn viên.

“Không, nó không hề bị cướp.”

“Hãy chuyên nghiệp và im lặng đi.”

“Thật là cực kỳ thiếu chuyên nghiệp khi tweet như thế. Hãy thể hiện sự tôn trọng với tất cả những người được đề cử và người chiến thắng và bớt kiêu ngạo lại.”

“Có thể, nhưng nếu bạn phải thua ai đó thì ít nhất đó cũng là một huyền thoại sống như Hayao Miyazaki.”

“Dừng lại đi, anh bạn đang tự làm mình xấu hổ đấy.”

“Tôi là một người đam mê Spider-Verse nhưng tôi không nghĩ nó xứng đáng giành chiến thắng trước một trong những bộ phim hay nhất của Ghibli.”

“Định nghĩa của việc trở thành kẻ thua cuộc là dòng tweet đó chứ không phải việc bạn thua một trong những bộ phim hay nhất của năm do một trong những đạo diễn xuất sắc nhất mọi thời đại thực hiện.”

Một số khán giả phân tích rằng cả hai phim đều xuất sắc nhưng Thiếu Niên và Chim Diệc đã thắng sát sao bởi Spider-Man: Across The Spider-Verse là một bộ phim vẫn chưa hoàn thiện. Người Nhện vẫn còn một phần phim sắp chiếu nữa để hoàn thành cuộc phiêu lưu mới của mình, và khi đó nếu vẫn giữ vững phong độ thì giải Oscar năm tới sẽ nằm trong tầm “nhả tơ” của Spider-Man.

“Spider-Man: Across The Spider-Verse là một bộ phim thứ hai có kết thúc mở mà. Thậm chí The Lord Of The Rings còn không thắng được nhiều như vậy với The Two Towers, nhưng họ đã quét sạch với phần phim thứ ba. Thư giãn đi anh bạn.”

“Đợi phần 3 đi rồi tới công chuyện.”

Trong khi đó, trái với phản ứng của nam diễn viên chính, biên kịch kiêm nhà sản xuất Across The Spider-Verse - Christopher Miller lại dành lời khen ngợi The Boy And The Heron và đạo diễn Hayao Miyazaki bởi tầm nhìn xa trông rộng.