Bình An kết hôn trong phim mới: Nhan sắc "người vợ màn ảnh" thế nào so với Phương Nga?

HHT - Bình An không chỉ để râu trong phim đang quay, mà còn vào vai một người đàn ông đã kết hôn và có con trai khá lớn. Vậy diện mạo "người vợ màn ảnh" của Bình An thế nào so với Á hậu Phương Nga?

Bình An quả là chàng diễn viên yêu nghề của "vũ trụ phim VTV" khi vừa bận rộn lo lắng đám cưới với Phương Nga, vừa không quên nhiệm vụ đóng phim. Trước và ngay sau khi tổ chức hôn lễ, Bình An vẫn miệt mài ở trường quay phim Đừng Làm Mẹ Cáu với một vai diễn khác biệt. Không còn làm "phi công trẻ" như phim trước, Bình An nay đã là một người đàn ông chín chắn với hàng ria mép nhìn rất lạ mắt, đã kết hôn và có cậu con trai năm nay vào lớp 1. Hẳn nhiều người sẽ tò mò không biết ai nhận vai vợ của Bình An và liệu người này có xinh đẹp như Á hậu Phương Nga hay không. Diễn viên Quỳnh Lương, người thủ vai vợ trên phim của Bình An có ngoại hình cuốn hút chẳng kém gì Phương Nga. Trong loạt ảnh hậu trường, nữ diễn viên dí dỏm cho rằng nhìn tạo hình hiền lành thế này là biết cô trở thành nàng dâu hiếu thảo, nết na, việc gì cũng biết làm. Ngoài cặp đôi Bình An - Quỳnh Lương, dự án Đừng Làm Mẹ Cáu còn quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp khác như Quỳnh Kool, Hương Giang, Nhan Phúc Vinh. Nếu như Quỳnh Kool đã lộ diện là một bà mẹ trẻ, có con học cùng lớp với con trai nhà Bình An thì vai diễn của Hương Giang, Nhan Phúc Vinh vẫn là ẩn số. Khán giả cũng rất hào hứng khi Quỳnh Kool sẽ hội ngộ hai bạn trai cũ trong phim mới này. Ở Anh Có Phải Đàn Ông Không?, Quỳnh Kool từng có mối tình đẹp với Nhan Phúc Vinh nhưng đành phải chia tay khi phát hiện anh chàng chẳng có ý định hẹn hò nghiêm túc. Sang Gara Hạnh Phúc, Quỳnh Kool cũng bị Bình An phản bội nên buộc phải "đường ai nấy đi". Hải Phong - Ảnh: FBNV