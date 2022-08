BLACKPINK hé lộ ảnh cá nhân cho "PINK VENOM": Lisa lần đầu vén mái khi comeback

HHT - Được mệnh danh là "One Direction thế hệ mới", New Hope Club chính là nghệ sĩ US&UK đầu tiên tổ chức showcase quảng bá tại Việt Nam sau hơn 2 năm các hoạt động âm nhạc quốc tế bị tạm ngưng do ảnh hưởng của đại dịch.