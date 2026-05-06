Bộ ba “Anh tài” sinh năm 2002 của ATVNCG 2026 có gì khiến Gai Con mong chờ?

HHTO - Dù danh sách đầy đủ của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vẫn còn là một ẩn số, nhưng sức nóng của chương trình đã bắt đầu lan tỏa với những xác nhận đầu tiên. Sau khi nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương chính thức ghi tên mình vào đội hình K26, Thái Lê Minh Hiếu và Hà An Huy hiện là hai gương mặt tiếp theo được người hâm mộ "khoanh vùng" như những mảnh ghép chắc suất để hoàn thiện dàn Anh tài sinh năm 2002 đầy hứa hẹn.

Thái Lê Minh Hiếu được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng. Ngay từ những vòng đầu, anh đã gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng và thần thái sân khấu tự nhiên - những yếu tố giúp Minh Hiếu nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt có độ nhận diện cao nhất trong dàn thí sinh.

Sau chương trình, nam ca sĩ tiếp tục duy trì sức nóng bằng việc liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang, chụp hình tạp chí và trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với loạt khoảnh khắc "đẹp ná thở". Tuy nhiên, dấu ấn âm nhạc của Minh Hiếu vẫn chưa thực sự rõ nét. Chính vì vậy, nếu góp mặt tại chương trình ATVNCG 2026, đây sẽ là cơ hội quan trọng để anh phô diễn trọn vẹn tài năng và mang đến một phiên bản Minh Hiếu bùng nổ hơn bao giờ hết.

Khác với sức hút truyền thông của Minh Hiếu, Hà An Huy là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh nghệ sĩ với nền tảng chuyên môn vững chắc. Anh là Quán quân Vietnam Idol 2023, cột mốc quan trọng giúp cái tên An Huy tiếp cận khán giả đại chúng. Nam ca sĩ là "con nhà nòi" chính hiệu với nền tảng học thuật vững chắc từ khoa Âm nhạc Ứng dụng (Đại học Thăng Long), kết hợp cùng sự nhạy bén nghệ thuật được thừa hưởng từ gia đình.

Thế mạnh của Hà An Huy nằm ở tư duy âm nhạc, khả năng viết giai điệu và cách xử lý bài hát mang tính cá nhân cao. Sau khi giành chiến thắng tại Vietnam Idol 2023, anh tiếp tục ra mắt một số sản phẩm riêng, đồng thời xuất hiện tại các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ, dần định hình hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có chiều sâu. Với nền tảng này, An Huy được kỳ vọng sẽ là “át chủ bài” về âm nhạc nếu tham gia ATVNCG 2026.

Bên cạnh 2 giọng ca Gen Z, Phùng Minh Cương là nghệ sĩ xiếc đầu tiên dám bước vào sân chơi âm nhạc "đấu trí" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Anh xuất thân là diễn viên xiếc chuyên nghiệp, từng giành huy chương tại các liên hoan xiếc trong nước và quốc tế, đồng thời được biết đến với những tiết mục biểu diễn kết hợp kỹ thuật và yếu tố mạo hiểm.

Anh vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam với biệt danh “Hoàng tử lửa”, và gần đây nhất là vai diễn “Hỏa Thần” siêu viral trong vở diễn Vùng Đất Kỳ Bí. Từ sân khấu xiếc đến sân khấu giải trí, Minh Cương hứa hẹn sẽ mang đến một cú “nâng cấp” sân chơi, một phiên bản bùng nổ hơn, nơi nghệ thuật trình diễn mạo hiểm và âm nhạc sẽ giao thoa đầy ngoạn mục.

Điều thú vị là dù cùng sinh năm 2002, bộ ba này lại mang đến ba “vibe” hoàn toàn đối lập. Nếu Thái Lê Minh Hiếu đại diện cho nguồn năng lượng rực rỡ, dễ lan tỏa của một nghệ sĩ thế hệ mới, thì Hà An Huy lại mang hình ảnh của một người làm nghề điềm tĩnh với sự ưu tiên tuyệt đối cho chiều sâu nghệ thuật.

Trong khi đó, Phùng Minh Cương lại gây ấn tượng bởi sự chín chắn, nhiệt huyết trên sân khấu. Điểm gây bất ngờ chính là việc nam diễn viên xiếc đã sớm "yên bề gia thất", tạo nên một sự tương phản thú vị với hình ảnh "tuổi ăn tuổi lớn" của hai người bạn đồng niên. Sự lệch pha đầy sức hút này khiến khán giả khó lòng tin rằng cả ba bằng tuổi, khi mỗi người đều đã sở hữu một phong thái và định hướng bản sắc vô cùng riêng biệt.