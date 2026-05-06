Ninh Dương Lan Ngọc đóng phim "Mật Mã Đông Dương", sẽ kết đôi cùng Quang Tuấn?

HHTO - Ai cũng bất ngờ khi Ninh Dương Lan Ngọc trở lại đóng phim sau 4 năm tạm xa trường quay. Vậy "Mật Mã Đông Dương" là dự án hấp dẫn cỡ nào?

Kể từ phim Cô Gái Từ Quá Khứ năm 2022, khán giả không thấy Lan Ngọc nhận thêm vai diễn nào khác dù điện ảnh Việt ngày càng bùng nổ, số lượng phim bấm máy mỗi năm một nhiều, hàng loạt tân binh cũng xuất hiện. Đến khi mọi người ngỡ rằng Lan Ngọc đã chia tay điện ảnh, chuyên tâm vào gameshow thì cô bất ngờ được thông báo sẽ trở thành nữ chính trong dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương.

Lan Ngọc tái xuất với phim Mật Mã Đông Dương.

Đây là một trong những bom tấn phim Việt của năm 2027, thuộc thể loại phim lịch sử - tình báo và kịch bản được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01.

Theo thông tin được đoàn phim cung cấp, Mật Mã Đông Dương sẽ theo chân nhân vật Trần Thắng - một chiến sĩ Công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào, quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương lúc bấy giờ. Sau Hiệp định Genève, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm của nhiều thế lực.

Phim xoay quanh các chiến sĩ tình báo.

Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Trong thế giới nơi không ai thực sự tin ai, như một “rừng săn thông tin chằng chịt”, Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một “bóng ma” vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương.

Ba diễn viên chính của Mật Mã Đông Dương.