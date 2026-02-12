Bộ "checklist" trước khi về quê ăn Tết: Phòng ốc, nồi niêu đã kiểm tra hết chưa?

HHTO - Kiểm tra ngay những thứ sau trước khi khóa cửa, lên đường về quê ăn Tết để không trúng những "sít rịt" ám ảnh khi về lại nhà.

Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, nhiều bạn trẻ tất bật gói ghém để về quê sum họp gia đình. Giữa niềm vui nôn nao, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết nhắc nhở mọi người đừng quên dành chút thời gian kiểm tra kỹ lưỡng những việc cần thiết tại nơi ở trọ hoặc căn hộ để tránh những sự cố không mong muốn xảy ra trong thời gian vắng nhà. "Checklist" này nhanh chóng được tương tác cao để tránh những rắc rối, tốn kém hay thậm chí nguy hiểm khi trở lại sau kỳ nghỉ dài.

Cư dân mạng dặn dò nhau những thứ cần kiểm tra trước khi về quê ăn Tết.

Đầu tiên, hãy kiểm tra và làm sạch bồn rửa cùng các dụng cụ nhà bếp. Bồn rửa thường tích tụ cặn bẩn, thức ăn thừa nếu không được vệ sinh kỹ sẽ dễ sinh mùi hôi, nấm mốc hoặc côn trùng trong thời gian vắng nhà. Chỉ cần dành vài phút cọ rửa sạch sẽ bằng xà phòng và nước nóng, bạn đã tránh được tình trạng "sốc" khi mở cửa trở về với mùi khó chịu lan tỏa khắp phòng.

Tiếp theo, bạn đừng bỏ qua nồi cơm điện và các nồi niêu xoong chảo. Nếu nồi cơm còn dính đồ thừa, chảo còn vết dầu mỡ từ bữa ăn cuối cùng, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng sau khoảng 1 tuần. Vì vậy hãy rửa sạch, lau khô và cất gọn gàng trước khi rời khỏi nhà để giữ vệ sinh mà còn giúp đồ dùng bền hơn, tránh mảng bám cứng đầu khó làm sạch sau Tết.

Ngoài nồi niêu xoong chảo, tủ lạnh là thứ không thể thiếu trong "checklist" ngày Tết. Tủ lạnh còn đồ ăn thừa, rau củ héo hay bơ sữa sẽ nhanh chóng lên men, hỏng và bốc mùi khó ngửi khi bạn trở về. Hãy dọn sạch hết thực phẩm dễ hỏng, lau chùi bên trong bằng dung dịch khử mùi nhẹ, và tắt hẳn điện nếu không yên tâm.

Cùng với đó, đừng quên đổ hết rác và dọn dẹp sơ qua phòng ốc. Rác để lại trong thùng dễ gây ẩm mốc, mùi hôi và thu hút chuột bọ. Bạn có thể gom rác thành bao lớn và mang đi sau khi khóa cửa để dễ nhớ hơn.

Bạn đừng quên kiểm tra hệ thống bồn cầu, cống thoát nước để tránh cặn bẩn, mùi hôi hoặc tắc nghẽn. Xả vài lần nước sạch và kiểm tra xem nước có thoát tốt không rồi khóa van nước tổng để tránh rò rỉ đường ống, dẫn đến ngập úng phòng và tốn tiền nước phí phạm.

Đã có nước thì không thể thiếu điện. Tắt hết các thiết bị điện và như máy lạnh, quạt, tivi, đèn để tránh tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Cách an toàn nhất là gạt cầu dao tổng trước khi ra khỏi nhà, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thiết bị nào.

Sau bao nhiêu công việc kiểm tra, nhiều người từng quên khóa cửa chính hoặc để cửa sổ hé mở. Hãy kiểm tra kỹ tất cả cửa ra vào, cửa sổ, thậm chí khóa thêm chốt an toàn nếu có để bảo vệ tài sản và yên tâm về quê. Cuối cùng, chuẩn bị đủ đồ đạc cá nhân và quà biếu. Đừng vì quên mang quần áo ấm, dây sạc điện thoại, laptop, đồ skincare, thuốc men cá nhân hay các vật dụng cần thiết khác mà khiến trải nghiệm nghỉ Tết của bạn không trọn vẹn bên cạnh gia đình.