VĐV Nguyễn Tiến Triển "phiên bản Tết": Bí kíp thắng "đối thủ" tăng cân trên mâm cỗ

HHTO - Vừa gây ấn tượng tại SEA Games 33, Nguyễn Tiến Triển lại khiến dân tình tò mò: Một VĐV chuyên nghiệp sẽ ăn Tết thế nào? Cùng "học lỏm" bí kíp giữ dáng mà vẫn vui của chàng trai 2K3, qua những pha xử lý khéo léo trên bàn tiệc ngày Xuân.

SEA Games 33 tại Thái Lan vừa khép lại với tấm Huy chương Bạc đồng đội đầy cảm xúc của tuyển Jujitsu Việt Nam. Trong đó, Nguyễn Tiến Triển là cái tên được nhắc đến nhiều không chỉ bởi những đòn khóa siết đẹp mắt ở hạng cân 85kg mà còn bởi ngoại hình sáng bừng sàn đấu.

Sở hữu chiều cao 1m83 cùng bảng thành tích quốc tế đáng nể, chàng trai 2K3 trở về nhà đón Tết 2026 với tâm thế hoàn toàn thư giãn. Tạm cất bộ võ phục, Tiến Triển "hòa tan" vào không khí đón Xuân như bao bạn trẻ khác, nhưng vẫn giữ cho mình một chút "nghề" riêng.

Nguyễn Tiến Triển - VĐV Jujitsu với vẻ ngoài điển trai gây chú ý tại mùa SEA Games 33.

Với dân thể thao, mâm cỗ Tết luôn là một "cám dỗ" ngọt ngào. Thay vì tự làm khó mình bằng những quy tắc kiêng khem cứng nhắc, Tiến Triển chọn cách tận hưởng thoải mái nhưng thông minh. Nam tuyển thủ chia sẻ: "Triển cho phép mình thưởng thức Tết một cách vừa đủ, biết điểm dừng, miễn là vẫn giữ được thể trạng và tinh thần tốt để quay lại tập luyện".

Nhắc đến món khoái khẩu, nam VĐV gọi tên ngay bánh chưng - món ăn "chân ái" nhưng cũng nhiều calo nhất. Bí kíp của anh chàng là thay đổi tư duy khi ăn: "Triển chọn cách ăn ít một, ăn để cảm nhận không khí Tết chứ không ăn theo cảm xúc". Quan điểm này giúp cậu bạn vừa thỏa mãn cơn thèm, vừa không lo mất dáng sau kỳ nghỉ dài.

Giao diện "tỏa nắng" của Nguyễn Tiến Triển.

Không chỉ chuyện ăn uống, những buổi tụ tập họ hàng cũng có nhiều tình huống "khó đỡ" khi mọi người liên tục gắp thức ăn cho nhau. Trước sự nhiệt tình của cô bác, Tiến Triển thường dùng nụ cười thương hiệu để "đỡ đòn": "Con ăn rồi ạ, để tí nữa tập cho đỡ có lỗi với HLV". Một câu trả lời khéo léo, vừa lễ phép lại vừa giúp cuộc vui thêm rôm rả mà không ai bị mất hứng.

Nam VĐV 2K3 duy trì việc tập luyện hằng ngày để cơ thể không bị "ì" trong dịp Tết.

Để cơ thể không bị "ì" khi xung quanh ai cũng muốn nghỉ ngơi, Nguyễn Tiến Triển vẫn duy trì lịch tập linh hoạt. Có thể rút ngắn thời gian, nhưng ngày nào cũng phải vận động. Anh tâm niệm: "Nghỉ ngơi là cần, nhưng không được buông thả". Đây chính là cách giúp chàng tuyển thủ luôn trong trạng thái sẵn sàng "bật chế độ" thi đấu ngay khi hết Tết.

Gác lại chuyện huy chương hay cân nặng, điều chàng trai trẻ mong chờ nhất lúc này chỉ đơn giản là được ngồi ăn cơm cùng gia đình. "Sau một năm tập luyện và thi đấu, Tết là lúc được ngồi lại ăn cơm cùng người thân, trò chuyện nhiều hơn. Đó là nguồn năng lượng tinh thần rất lớn để bắt đầu một năm mới tốt hơn", Nguyễn Tiến Triển bộc bạch.