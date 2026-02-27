BLACKPINK vượt thời không khác lạ trong "GO", đoạn "ăn tiền" nhất thuộc về ai?

HHTO - Câu slogan làm nên thương hiệu "BLACKPINK in your area" đã biến mất trong "GO", đổi thành "BLACKPINK'll make ya go" với "GO". Đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động trong đợt trở lại này, BLACKPINK xé bỏ hoàn toàn lớp vỏ quen thuộc, đem đến sự khác lạ cả về màu nhạc lẫn hình ảnh.

BLACKPINK dưới trướng YG ghi dấu với những MV nói không với phông xanh, quay trong studio nhưng dựng cảnh hoành tráng, luôn có siêu xe, đồ đoàn lộng lẫy... GO không áp dụng bất cứ công thức quen nào. MV gây ấn tượng mạnh với kĩ xảo "tuyệt đối điện ảnh" để mô phỏng một vũ trụ sụp đổ. Tại đó, BLACKPINK vượt qua thiên tai, băng qua đại dương, tiến vào chiều không gian, thời gian mới.

Yếu tố viễn tưởng, công nghệ, lập dị mang hơi hướng avant-garde là những điều BLACKPINK chưa từng thử nghiệm trước đó. GO truyền tải thông điệp về sự gắn kết mạnh mẽ tiến lên phía trước, được thể hiện rõ qua quá trình lột xác (theo cả nghĩa đen và bóng) của BLACKPINK trong MV.

Gần 10 năm hoạt động, các bài hát chủ đề của nhóm đều được "đánh dấu chủ quyền" bằng câu khẩu hiệu "BLACKPINK in your area" (BLACKPINK trong khu vực bạn đó). Đến GO, câu slogan đó biến mất, được thay thế bằng "BLACKPINK'll make ya GO" (BLACKPINK đưa bạn tiến lên). Ở màn trở lại đánh dấu kỷ niệm 10 năm này, bốn cô gái không chỉ muốn tạo nên một cột mốc chung ghi dấu sự chuyển mình mà còn tuyên bố rằng sẽ cùng tiến xa hơn cùng người hâm mộ.

GO chứa những âm thanh điện tử và bố cục khác lạ so với các bài hát chủ đề trước của nhóm. Phần nghe của GO không gây ấn tượng nhanh - mạnh ngay từ đầu với số đông như phần nhìn, nhưng không khó ngấm. Lời dễ nhớ, dễ thuộc cùng phần "ăn tiền" nhất là đoạn bridge do Rosé và Jennie đảm nhận.

Ngoài JUMP đã được ra mắt thông qua concert, mini album DEADLINE còn 3 bài b-side là Me and My, Champion và Fxxxboy, đem đến không khí sôi động và tư lự khác nhau qua các thể loại Hip-Hop, Pop.

Chuyến lưu diễn DEADLINE đã kết thúc, các thành viên cũng chuẩn bị cho lịch trình ở tuần lễ thời trang Paris. Thông tin về hoạt động quảng bá cho GO cũng như album chưa được tiết lộ. MV không hé lộ vũ đạo nên người hâm mộ càng ngóng chờ sân khấu trình diễn trực tiếp của BLACKPINK.