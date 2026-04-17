Trang Pháp được truyền thông Trung Quốc đánh giá là nhân tố "đỉnh lưu" tại Đạp Gió 2026

HHTO - Xuất hiện tại Lễ trao giải Cống Hiến 2026 ngay sau khi trở về từ Trung Quốc, Trang Pháp nhận được sự cổ vũ lớn nhờ phong độ biểu diễn ổn định. Nữ ca sĩ hiện cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông nước bạn khi tham gia Đạp Gió 2026.

Vừa trở về từ đợt ghi hình Công diễn 1 của Đạp Gió 2026 tại Trung Quốc, Trang Pháp lập tức thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 30 vào tối 15/4. Tại đây, nữ ca sĩ gây ấn tượng với khả năng hát live ca khúc Mãi Là Người Việt Nam. Đây được xem là minh chứng cho phong độ ổn định của nữ ca sĩ sau thời gian dài đối mặt với cường độ làm việc khắc nghiệt tại thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, sức hút của Trang Pháp không chỉ dừng lại ở trong nước. Thời báo Hoàn Cầu và China Daily - những cơ quan thông tấn lớn của Trung Quốc liên tục dành nhiều bài viết đánh giá cao nữ ca sĩ. Thậm chí, truyền thông nước bạn còn cho rằng cô là một trong những nghệ sĩ góp phần đưa chương trình Đạp Gió năm nay trở thành "đỉnh lưu" trên các nền tảng mạng xã hội. Sự công nhận này đến từ tư duy dàn dựng sân khấu đa năng, kết hợp giữa hát, rap đa ngôn ngữ và các kỹ thuật trình diễn điêu luyện.

Để đạt được kết quả này, Trang Pháp đã phải trải qua không ít khó khăn khi tham gia một chương trình ngoại quốc. Đối mặt với rào cản ngôn ngữ, nữ ca sĩ phải chuyển ngữ lời bài hát sang tiếng Việt để hiểu sâu nội dung, sau đó mới dịch ngược lại sang tiếng Trung để đảm bảo sự chính xác trong biểu đạt.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận bản thân chịu áp lực lớn về kỳ vọng khi đã là nghệ sĩ có danh tiếng tại Việt Nam. Thay vì chọn giải pháp an toàn, cô duy trì cường độ làm việc có lúc lên tới 36 tiếng liên tục không ngủ để đảm bảo mọi chi tiết trên sân khấu đạt mức hoàn hảo. Sự nỗ lực này không chỉ phục vụ cho mục tiêu cá nhân mà còn hiện thực hóa mong muốn dùng âm nhạc làm ngôn ngữ chung để kết nối văn hóa giữa hai quốc gia.

Hành trình của Trang Pháp tại Đạp Gió 2026 hiện được Cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá là một điểm sáng trong việc quảng bá hình ảnh nghệ sĩ Việt ra thế giới. Với tư duy làm nghề chuyên nghiệp và chiến lược tiếp cận bài bản, cô đang từng bước khẳng định vị thế của nghệ sĩ Việt Nam trên bản đồ giải trí khu vực.