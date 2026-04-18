Tình hình sức khỏe của Trang “bé ba” phim Bóng Ma Hạnh Phúc hiện giờ ra sao?

HHTO - Sau khi nữ diễn viên Ngân Hòa được chú ý nhiều nhờ vai "bé ba" Như Trang trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc, khán giả cũng quan tâm nhiều hơn đến tình hình sức khỏe của cô.

Nếu như Lê Phương - Lương Thế Thành đã có danh tiếng sẵn trước khi đóng Bóng Ma Hạnh Phúc thì Ngân Hòa còn lạ lẫm với số đông khán giả vì chưa có vai diễn nào ấn tượng. Sau khi gây chú ý với vai "bé ba" Như Trang tâm cơ, đáng ghét thì Ngân Hòa bắt đầu được công chúng quan tâm nhiều hơn.

Trước đó, Ngân Hòa từng vướng ồn ào khi vào giữa năm 2025, Trấn Thành đăng bài viết kêu gọi khán giả hỗ trợ cho nữ diễn viên chữa bệnh suy thận giai đoạn cuối và đang cần tiền ghép thận. Nhưng cư dân mạng đã đặt câu hỏi về hoàn cảnh khó khăn của Ngân Hòa khi trên trang cá nhân cô khoe ảnh đi du lịch Hàn Quốc rồi sở hữu xe hơi. Cho dù người quản lý đã lên tiếng giải thích rằng Ngân Hòa được bạn bè tài trợ chuyến du lịch, không sở hữu xe hơi nào, thì khán giả vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn. Sau đó, nữ diễn viên xin ngừng nhận hỗ trợ và hứa sẽ sao kê tài khoản sau khi bình phục.

Ngân Hòa gần như đóng băng trang cá nhân từ thời điểm chữa bệnh và đến bây giờ, khi Bóng Ma Hạnh Phúc phát sóng thì cô mới chia sẻ chuyện đóng phim này trong thời điểm phát bệnh. Vì thế, ngoại hình Ngân Hòa có nhiều thay đổi, càng về sau nữ diễn viên càng sụt cân. Tuy rất mệt mỏi nhưng Ngân Hòa vẫn cố gắng hoàn thành vai Như Trang để không ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Nữ diễn viên cũng mong khán giả thông cảm nếu thấy “bé ba” gầy gò và có phần khô khan.

Hiện giờ, Ngân Hòa vẫn đang điều trị bệnh suy thận. Cô tiết lộ đã bị sụt cân rất nhiều, cơ thể vô cùng gầy gò. Nữ diễn viên sẽ cố gắng chiến đấu hết sức để vượt qua bệnh tật và trở lại với cuộc sống, công việc cũng như gặp lại khán giả.