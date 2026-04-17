MisThy không rời mắt khỏi màn hóa thân thành "công chúa Disney" của Ái Phương

HHTO - Một phân đoạn hát live ca khúc "Part Of Your World" của "Chị đẹp" Ái Phương khi tham gia livestream cùng MisThy bất ngờ được dân mạng "đào" lại, cùng viết "cái kết có hậu" cho "Nàng tiên cá Ariel".

Mới đây, một đoạn clip dài 2 phút 30 giây được cắt ra từ buổi livetream hơn 2 tiếng rưỡi của "Chị đẹp" MisThy và Ái Phương phát sóng từ 11 tháng trước bất ngờ được dân tình thích thú hưởng ứng. Khoảnh khắc Ái Phương hát lại ca khúc huyền thoại của hãng hoạt hình nổi tiếng Disney - Part Of Your World nhanh chóng thu hút hơn 361K "mắt xem", 11K lượt thích.

Giọng hát ngân vang, du dương của Ái Phương khi hóa thân thành "công chúa Disney" khiến fan tan chảy. Nguồn clip: Đài Phát Thanh.

Với chất giọng "chữa lành", Ái Phương "rót mật vào tai", đưa khán giả xem trực tiếp khi ấy trở về tuổi thơ. Fan không ngừng cảm thán với phần bình luận nhảy liên tục: "Giọng chị Phương sinh ra để hát nhạc Disney", "Nghe cô ấy hát xong là có thể Die With A Smile á", "Tưởng đang coi Disney không á"...

Ca khúc có 40 tuổi đời được "công chúa" Ái Phương "thổi hồn" đầy nhẹ nhàng, bay bổng, chạm cảm xúc. Thậm chí, bên cạnh việc dành lời khen, nhiều khán giả còn bật chế độ cảnh báo vì nữ ca sĩ hát quá hay có thể sẽ bị YouTube đánh cắp bản quyền.

Trong khi đó, MisThy - người được mặt đối mặt cùng Ái Phương đã giữ một biểu cảm mắt tròn xoe, miệng "ồ quao" khi nghe đàn chị hát. Nữ streamer phấn khích khẳng định Ái Phương đích thị là "công chúa" của Disney.

Ngoài ra, nhiều khán giả cuối cùng cũng hiểu vì sao giọng ca sinh năm 1989 từng được mời tham gia lồng tiếng cho nhân vật công chúa Jasmine trong phiên bản live-action Aladdin của Disney và hát nhạc phim phiên bản tiếng Việt.

Ái Phương được khán giả biết đến là một nghệ sĩ đa tài.

Đến bài đăng hiện đang viral, người hâm mộ còn phát hiện nhiều điểm thú vị về màn tương tác của chị em Ái Phương - MisThy. Một bình luận nhận "bão haha" khi cho rằng "nàng tiên cá" Ái Phương đã không đổi giọng hát lấy đôi chân mà đổi hoàng tử để giữ giọng hát. Mặt khác, netizen hóm hỉnh ví von nếu Ái Phương là nàng tiên cá Ariel thì MisThy sẽ là chú cá Flounder - cậu bạn thân nhất của Ariel hay vào vai chú cua Sebastian - cố vấn đáng tin cậy của Vua Triton và là người quản thúc Ariel.