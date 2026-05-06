Sau ồn ào tướng quân kem nền, Trương Lăng Hách lại bị xem là mỹ nam yếu đuối

HHTO - Vụ việc “tướng quân kem nền” phim Trục Ngọc còn chưa êm ả, Trương Lăng Hách lại thành tâm điểm chú ý khi sức khỏe của anh có vấn đề.

Trương Lăng Hách vừa trải qua ồn ào lớn nhất sự nghiệp khi vai diễn Tạ Chinh trong phim Trục Ngọc bị chê cười là “tướng quân kem nền”, không có chút dũng khí oai phong như các tướng quân trong phim khác. Thay vì đáp trả những lời chế giễu của cư dân mạng, nam diễn viên tập trung vào phim mới Quy Loan.

Trương Lăng Hách đang quay phim Quy Loan

Nhưng dạo gần đây, Trương Lăng Hách liên tục lộ dấu hiệu sức khỏe bất ổn trên phim trường. Có thời điểm, Trương Lăng Hách bị chóng mặt, choáng váng, không thể tự mình đứng dậy mà phải nhờ mọi người trong đoàn hỗ trợ. Ngay cả nữ diễn viên Lâm Duẫn cũng phải chạy ra đỡ nam diễn viên.

Một hôm khác, Trương Lăng Hách khi đến trường quay có dấu hiệu bước đi khó khăn, phải có người giúp đỡ. Ngay khi thấy khán giả quan tâm lo lắng, phòng làm việc của nam diễn viên đã thông báo nam diễn viên bị chấn thương nhẹ ở chân nên chưa thể di chuyển bình thường, mọi việc không có gì đáng lo và sẽ nhanh chóng bình phục.

Nam diễn viên bị choáng váng trên trường quay

Ê kíp của Trương Lăng Hách giải thích thêm rằng nam diễn viên liên tục đóng phim, lại thực hiện nhiều cảnh hành động khiến cho sức khỏe giảm sút, kèm theo ăn uống chưa đầy đủ nên bị chóng mặt, hạ đường huyết. Nhưng vẫn có nhiều anti-fan nhân cớ này để gọi Trương Lăng Hách là mỹ nam yếu đuối, năm nay 29 tuổi đang là lúc sung sức nhất nhưng lại đi không vững.

Tạo hình được khen ngợi của Trương Lăng Hách trong Quy Loan

Cư dân mạng cho rằng Trương Lăng Hách quá gầy so với tiêu chuẩn của một người bình thường. Đành rằng vóc dáng thanh mảnh sẽ giúp anh mặc đồ cổ trang đẹp hơn, các tư thế đánh võ cũng mang vẻ bay bổng phóng khoáng hơn nhưng về lâu dài lại không tốt cho sức khỏe.

Thêm vào đó, lịch làm việc quá dày, quay phim mới liên tiếp lại là phim cổ trang có nhiều cảnh võ thuật cũng khiến Trương Lăng Hách càng yếu hơn. Chưa kể áp lực tinh thần từ ồn ào phim Trục Ngọc chắc chắn cũng khiến Trương Lăng Hách căng thẳng, suy nghĩ nhiều. Và netizen cũng mong sau khi hoàn thành phim Quy Loan, nam diễn viên sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.