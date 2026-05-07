Hải Đăng Doo đối mặt với làn sóng tẩy chay, Lou Hoàng vội khóa trang cá nhân

HHTO - Sau ồn ào liên quan đến loạt ảnh tiệc tùng ở Đà Nẵng, Hải Đăng Doo đang bị một bộ phận lớn cư dân mạng yêu cầu rút tên khỏi nhiều chương trình lớn, về phía Lou Hoàng đã nhanh tay khóa trang cá nhân giữa tâm điểm chỉ trích.

Những giờ qua, Hải Đăng Doo và Lou Hoàng bất ngờ phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội sau loạt hình ảnh được cho là liên quan đến một buổi tiệc riêng tư tại khách sạn ở Đà Nẵng cùng nhiều hành vi gây tranh cãi, nghi vấn sử dụng chất kích thích.

Hải Đăng Doo - Lou Hoàng đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, trên nền tảng Threads xuất hiện nhiều bài đăng với nội dung yêu cầu “xóa sổ” bộ đôi này khỏi các chương trình thực tế mà cả hai đang tham gia. Một bộ phận lớn cư dân mạng cho rằng hình ảnh của hai nam ca sĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau ồn ào đời tư, từ đó có thể tác động xấu đến cả chương trình lẫn những nghệ sĩ xuất hiện chung.

Đặc biệt, sự việc càng gây chú ý khi Hải Đăng Doo hiện nằm trong dàn khách mời biểu diễn của Sao Nhập Ngũ Concert sẽ tổ chức vào ngày 9/5. Khi drama bất ngờ bùng nổ, mạng xã hội lập tức xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc liệu sự xuất hiện của nam ca sĩ có ảnh hưởng đến hình ảnh chương trình hay không.

Sự xuất hiện của Hải Đăng Doo trong Sao Nhập Ngũ Concert gây tranh cãi.

Không dừng lại ở đó, Say Hi Rực Rỡ - show mới thuộc “vũ trụ Say Hi” cũng bị réo tên khi vừa công bố Hải Đăng Doo là người chơi trong dàn cast chính. Dưới các bài đăng trên fanpage chương trình, hàng loạt bình luận yêu cầu ê-kíp khẩn trương cắt sóng hoặc hạn chế tối đa sự xuất hiện của nam ca sĩ nếu chương trình đã ghi hình xong.

Một số ý kiến gay gắt còn cho rằng nếu nhà sản xuất vẫn quyết tâm tiếp tục giữ Hải Đăng Doo trong đội hình, chương trình có thể sẽ phải đối mặt làn sóng phản ứng từ khán giả, từ đó gây ảnh hưởng đến cả các Anh Trai khác tham gia chung.

Trước làn sóng phẫn nộ của khán giả, cả hai chương trình hiện đã ẩn bài đăng nghệ sĩ.

Về phần Lou Hoàng, tuy không xuất hiện trực diện trong bức ảnh được lan truyền, nhưng vẫn bị cư dân mạng réo tên khi nhiều người cho rằng hình xăm trên tay người đàn ông trong khung hình khá giống với nam ca sĩ. Đáng chú ý, trước thời điểm loạt hình ảnh gây tranh cãi bị lan truyền, Lou Hoàng và Hải Đăng Doo từng đăng nhiều story, clip TikTok cũng như hình ảnh du lịch cùng nhau tại Đà Nẵng. Đoạn clip TikTok với khung cảnh resort "quen thuộc" được Hải Đăng Doo đăng tải.

Lou Hoàng hiện đã chính thức khóa trang TikTok giữa ồn ào.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ bài đăng của một cô gái tại Đà Nẵng. Người này đăng tải hình ảnh trong không gian khách sạn/resort và tag trực tiếp tên Hải Đăng Doo kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý. Trong bức ảnh lan truyền, nam ca sĩ xuất hiện với áo choàng ngủ trong khách sạn, xung quanh có đồ ăn, có người đang sử dụng "bóng cười" cùng nhiều chi tiết khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về một "bữa tiệc nhạy cảm".

Đáng chú ý, chỉ sau ít giờ bài đăng viral, cô gái đăng ảnh đã bất ngờ xóa toàn bộ nội dung và lên tiếng giải thích rằng các hình ảnh đều được... tạo bằng AI. Theo lời người này, cô chỉ muốn “đu idol” sau khi gặp Hải Đăng Doo tại một photobooth ở Đà Nẵng nhưng không thể chụp ảnh cùng vì nam ca sĩ quá bận.