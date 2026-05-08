Chuyện gì đang xảy ra với Bạch Lộc trong show Keep Running mà bị chỉ trích?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Bạch Lộc đã làm và nói gì trong show thực tế Keep Running mà bị khán giả phản ứng ra mặt?

Sau khi Angela Baby rời show thực tế Keep Running, Bạch Lộc được mời tham gia và cô cũng rất được yêu thích vì tính cách hoạt bát, vui nhộn, biết cách khuấy động không khí, sẵn sàng lăn xả tham gia các thử thách. Nhưng chẳng ngờ mới đây, Bạch Lộc lại gây tranh cãi và mất điểm trầm trọng.

Bạch Lộc đầy hoạt bát trong show Keep Running.

Ồn ào bắt đầu khi Bạch Lộc gọi hai đàn anh Lý Thần, Trịnh Khải là “người lớn tuổi giàu năng lượng”, chê bai mọi người quá hơn thua khi chơi. Bạch Lộc thường nhận các nhiệm vụ nhẹ nhàng, không mấy tốn sức nên khi người chơi khác than mệt mỏi sau khi chơi, cô lại khẳng định bản thân “không thấy mệt, chỉ thấy nắng nóng”.

Một lần khác, Bạch Lộc đã cản không cho Lý Thần đứng lên tham gia trò chơi mà đề nghị Lý Quân Nhuệ góp mặt. Lý Thần vốn là thành viên của Keep Running từ những tập đầu tiên nhưng nay lại bị Bạch Lộc chỉ huy khiến cho khán giả bức xúc, cho rằng cô không tôn trọng đàn anh, tự cho mình quyền sắp xếp mọi người.

Nhưng cô lại bị cho là hay làm lố trong show.

Khi soi lại các tập trước, cư dân mạng lại phát hiện Bạch Lộc từng khó chịu khi bị xé bảng tên trong khi đây là nhiệm vụ trong chương trình. Cô cũng bị phàn nàn là thường xuyên cười hết cỡ, biểu cảm làm lố, quá đà. Kết quả là hàng loạt video săm soi chỉ trích Bạch Lộc tràn ngập trên Douyin, làn sóng công kích cô lan sang cả lĩnh vực phim ảnh. Nhiều người còn tỏ ra tiếc nuối Angela Baby - người chơi cũ của Keep Running khi cô rất thông minh lăn xả và luôn tôn trọng những người chơi khác.

Bạch Lộc đang vướng tranh cãi nặng nề.

Ngược lại, cũng có khán giả bênh vực Bạch Lộc, vì show thiên về vận động như Keep Running rất cần thành viên hoạt bát, vui vẻ, kết nối các khách mời và Bạch Lộc đã làm tốt phần này. Chưa kể các hành động của cô có thể muốn tạo thêm kịch tính chứ không hề có ý coi thường đàn anh như nhiều người suy đoán.

#Bạch Lộc #Keep Running #Angela Baby #Bạch Lộc thái độ #Bạch Lộc ồn ào

