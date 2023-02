"Boys Planet 999" gây thất vọng khi thông báo livestream loại 41 thí sinh ngay sau tập 4

HHT - Mnet thông báo sẽ livestream vòng loại đầu tiên của "Boys Planet 999" vào ngày 24/2, tức là chưa đầy 1 ngày sau khi tập 4 lên sóng. Cộng thêm cách biên tập chỉ tập trung thời lượng lên hình vào một số thực tập sinh (TTS) nhất định, cư dân mạng tức giận và cho rằng ban tổ chức (BTC) của "Boys Planet 999" có cách làm việc bất công.

Theo tiền lệ ở các chương trình sống còn trước đó của Mnet, điển hình như Girls Planet 999, BTC sẽ đăng toàn bộ fancam của các TTS sau khi phát sóng tập đầu của vòng công diễn đầu tiên (thường là tập 3) để đảm bảo tính công bằng trong quá trình bình chọn từ khán giả. Tuy nhiên, với Boys Planet 999, sau khi tập 3 kết thúc (16/2), Mnet chỉ đăng fancam của các TTS biểu diễn trong tập đó, mà không có fancam của các TTS sẽ biểu diễn trong tập tới.

Từ sự hoang mang, khó hiểu, người hâm mộ chuyển qua phẫn nộ sau khi Mnet thông báo sẽ livestream vòng loại đầu tiên vào 13h ngày 24/2 (theo giờ Việt Nam). Trong khi đó tập 4 của Boys Planet 999 sẽ lên sóng vào 18h50 ngày 23/2 (theo giờ Việt Nam), cổng bình chọn toàn cầu sẽ đóng vào 8h ngày 24/2.

Cư dân mạng cho rằng động thái này từ Mnet sẽ khiến các TTS biểu diễn trong tập 4 chịu bất công vì thời gian để "hút fan" ít hơn so với các TTS trong tập 3. Một khoảnh khắc thần thánh cứu vớt một TTS đang trên bờ vực bị loại hoàn toàn có thể được tạo ra trong tập 4, nhưng vì không đủ thời gian tích lũy điểm bình chọn mà có thể ra về trong đáng tiếc.

Tuy nhiên, với những khán giả "đu show" của Mnet lão làng, người xem đoán rằng kế hoạch đóng vote, livestream vòng loại sớm có lẽ đã được BTC toan tính sẵn. Sau loạt scandal gian lận kết quả ở series Produce 101, netizen cho rằng Mnet sẽ không thể "đi vào vết xe đổ" này ở một series "tái sinh". Vì vậy, để các TTS nằm trong đội hình ra mắt mong muốn được debut thành công, BTC đã chọn cách tăng thời lượng lên hình cho các TTS này và đẩy evil edit hoặc cho "tàng hình" các TTS không mong muốn.

Việc đẩy thời lượng lên hình tập trung vào một số ít TTS của Mnet khiến cho nhiều TTS dù tài năng (được thể hiện trong các video fancam hay hậu trường) lại không được lên hình khi phát sóng chính thức, không thu hút được nhiều fan mới, dẫn đến bị loại trong sự đáng tiếc.

Nhiều người cho rằng các TTS nằm trong lựa chọn debut của Mnet đã được lên sóng gần hết trong tập 3, 3/4 sân khấu được mong chờ nhất cover Love Me Right và Kill This Love cũng lên sóng hết ở tập này. Tập 4 sắp tới sẽ mở đầu bằng sân khấu "hot nhất" cover Love Me Right của "Avengers team K-Group". Các TTS hot nhất quy tụ ở tập 4 lại có sự ổn định về lượng bình chọn lẫn fan đồng hành, nên dù Mnet có đóng vote sớm cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều trong việc trụ hạng.

Chỉ còn 2 ngày là tới ngày chốt sổ đội hình đi tiếp vào vòng công diễn thứ 2, người hâm mộ của các TTS trên toàn cầu đang ra sức quảng bá và kêu gọi bình chọn cho các chàng trai. Khán giả Việt đặt kỳ vọng 2 TTS người Việt - Thành Công và Hồng Hải cũng có thể tiến sâu vào các vòng trong.