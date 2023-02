"Boys Planet 999" tập 3: Thành Công - Hồng Hải "sơ hở" là nói tiếng Việt, visual bùng nổ

HHT - Tập 3 của "Boys Planet 999" chứng kiến những trận đấu đầu tiên giữa K-Group và G-Group trong vòng công diễn thứ nhất. Thành Công cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về phát âm và tiếp tục nhận được lời khen ở khả năng trình diễn vũ đạo và giọng hát ổn định. Đặng Hồng Hải giành được quyền ưu tiên chọn thành viên vào đội nhờ fancam "Here I Am" có lượt xem đứng đầu trong G-Group.

Ở tập 3 của Boys Planet 999, các thực tập sinh (TTS) bước vào vòng công diễn đầu tiên. TTS ở K-Group và G-Group sẽ chia thành các nhóm nhỏ. Hai nhóm (một ở K-Group và một ở G-Group) cùng biểu diễn một ca khúc sẽ đối đấu trực tiếp với nhau. Nhóm chiến thắng sẽ giành được điểm đãi ngộ.

TTS người Việt - Đặng Hồng Hải và Hui/ Lee Hoe Taek là 2 người có lượt xem fancam đứng đầu của 2 team G-Group và K-Group. Vì vậy, cả hai nhận được quyền lựa chọn thành viên về đội đầu tiên.

Hồng Hải cùng đồng đội đã biểu diễn ca khúc Love Me Right của EXO. Nam TTS trình diễn ở vị trí sub-vocal 2 nên line hát không nhiều, nhưng vẫn sáng sân khấu nhờ khả năng trình diễn tốt. Ngay sau khi kết thúc phát sóng, tên của Đặng Hồng Hải đã lọt Top 18 từ khóa thịnh hành trên Twitter Hàn Quốc.

Thành Công cũng có màn thể hiện vượt ngoài mong đợi của người hâm mộ trong vòng công diễn. Tái hiện bản hit Very Nice của SEVENTEEN, Thành Công tiếp tục khiến các master phải trầm trồ vì sự ổn định khi hát và nhảy cùng lúc. Không chỉ làm tốt vai trò main vocal, anh còn là một trong những thành viên hướng dẫn vũ đạo cho nhóm.

Đội biểu diễn Very Nice của G-Group có nhiều khuyết điểm ở phát âm và lỗi hát chênh phô khi biểu diễn. Thành Công được nhận xét là người nổi bật nhất với giọng hát sáng và rõ. Trước đó, có những tin đồn về việc nam TTS bị lạc giọng khi biểu diễn. Tuy nhiên khi chương trình phát sóng, Thành Công đã làm tốt các phân đoạn được nhận, đặc biệt là phần highnote.

Trước khi biểu diễn, cả Thành Công và Hồng Hải đều gửi lời chào tới khán giả bằng tiếng Việt. Ở đoạn ab-lib trong Very Nice, Thành Công cũng đã thay lời gốc tiếng Hàn thành tiếng Việt - "tuyệt vời" khiến V-fan thích thú.

Tập 4 của Boys Planet 999 phát sóng vào tuần tới sẽ bắt đầu bằng màn biểu diễn của team Love Me Right K-Group, cũng là đội được mệnh danh là "Avengers" khi sở hữu đội hình đều là những TTS hot - Sung Han Bin, Kim Gyuvin, Lee Jeonghyeon, Hui, Oh Sungmin, Lee Yedam, Han Seobin.