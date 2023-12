BTS khởi động chương mới bùng nổ: Solo mỗi người một màu, Jung Kook "nắm trùm" thành tích

HHT - Năm 2023 có lẽ là một năm nhiều biến động của BTS, đánh dấu năm đầu tiên cả nhóm chính thức tạm dừng hoạt động nhóm để tập trung phát triển hoạt động cá nhân. Bước sang một chương mới, các thành viên đều viết cho mình những dấu ấn riêng và đạt được nhiều thành tích đáng nể, tô thêm một cột mốc vàng son trên chặng đường solo.

Không kể Jin đã tiên phong tạm lùi về phía sau, nhập ngũ vào tháng 12 năm ngoái, 6 cái tên còn lại của BTS đã chiêu đãi fan bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn.

Jimin

Jimin là một trong những thành viên hoạt động sôi nổi nhất trong năm nay. Trước khi ra mắt solo, Jimin đã có một bước đệm nổi bật khi kết hợp cùng Taeyang trong VIBE. Ngày 24/3, album ra mắt solo FACE của Jimin chính thức được phát hành, nhanh chóng xô đổ hàng loạt kỷ lục.

Like Crazy giúp Jimin trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất vào thời điểm đó đạt được vị trí số 1 trên Spotify Global Chart. FACE cũng là album solo đầu tiên trong lịch sử vượt hơn 1 triệu bản trong ngày đầu tiên phát hành. Quan trọng nhất phải kể đến là Like Crazy đã xuất sắc debut No.1 trên BXH Billboard Hot 100.

Nghỉ ngơi chưa lâu, Jimin tiếp tục góp giọng trong ca khúc chủ đề của bộ phim Fast and Furious: Ride or Die (Fast and Furious 10) - Angel Pt.1. Mới đây, ngày 22/12 Jimin chốt sổ năm 2023 bằng ca khúc tặng fan Closer Than This.

j-hope

Trước thời điểm chính thức lên đường nhập ngũ, j-hope cũng kịp chuẩn bị món quà đặc biệt dành tặng fan. Single đặc biệt on the street kết hợp cùng rapper J.Cole là sản phẩm j-hope thực hiện với mong muốn mang lại hy vọng và niềm vui cho người hâm mộ.

RM

Sau khi phát hành album solo Indigo vào cuối năm 2022, RM đã dành trọn năm 2023 cho việc sản xuất sản phẩm mới, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ khác. Nổi bật nhất có thể kể tới là màn bắt tay với nữ nghệ sĩ So!YoON! trong Smoke Sprite, góp giọng trong ca khúc Don’t ever say love me của Colde.

SUGA

Trong tháng 4, SUGA đã cho ra mắt album solo đầu tay D-Day dưới nghệ danh Agust D, với mở đầu là màn tái hợp nhẹ nhàng cùng IU trong People Pt.2. Album D-Day cùng ca khúc chủ đề Haegeum được trình làng vào ngày 21/4. Cái kết hoàn hảo của Agust D đã xuất sắc nhận về 5/5 sao của NME.

SUGA sau đó còn tổ chức thành công chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới SUGA | AGUST D D-DAY TOUR, với tổng 28 đêm diễn qua 10 thành phố. Tour diễn đã giúp SUGA trở thành nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên và duy nhất hiện tại lọt vào BXH Top Tour Year-end của Billboard (hạng 10). Anh cũng là nghệ sĩ solo châu Á có doanh thu cao nhất năm 2023.

V

V phát hành album ra mắt solo với toàn bộ các ca khúc thuộc thể loại R&B, dưới sự chỉ đạo của Min Hee Jin (CEO ADOR), album Layover phát hành ngày 8/9 của V đem đến cảm giác healing mới mẻ.

Layover chạm mốc hơn 1,6 triệu bản bán ra vào ngày phát hành, con số này từng giúp V mang về kỷ lục nghệ sĩ solo có doanh thu ngày đầu và tuần đầu cao nhất trong lịch sử Hanteo thời điểm đó.

Jung Kook

Thành công toàn cầu và chất lượng từ album GOLDEN khiến chuyên trang NME phải thốt lên Jung Kook chính là "ông hoàng nhạc Pop thế hệ mới". Lọc ra những thành tích nổi bật nhất cũng chỉ có "sương sương" vài hạng 1 trên các BXH lớn trên thế giới": No.1 BXH Spotify toàn cầu với con số kỷ lục - hơn 16 triệu lượt stream đã lọc (đứng đầu 72 ngày), Seven đứng đầu cả Billboard Hot 100, Billboard Global 200 và Billboard Global 200 Excl. US.

Phát hành ngày 3/11, với 2.147.389 bản album được tiêu thụ, GOLDEN lập kỷ lục album của nghệ sĩ solo K-Pop có doanh số ngày đầu và tuần đầu cao nhất lịch sử Hanteo.

Có thể thấy, mặc dù hoạt động solo liên tục được ra mắt như "chạy KPI" nhưng người hâm mộ của BTS vẫn không hề nao núng và đuối sức. Minh chứng là những thành tích và kỷ lục không ngừng được thiết lập có sự góp công không nhỏ từ khả năng support (hỗ trợ) "đỉnh chóp" của ARMY. Không chỉ các thành viên, mà các ARMY cũng đã trải qua 1 năm nhiệt huyết và đáng nhớ.

Dù cả nhóm BTS đều đang tạm vắng một khoảng thời gian, nhưng những sản phẩm âm nhạc và nhiều nội dung khác nhau đã được các thành viên dụng tâm chuẩn bị, chắc chắn sẽ không khiến người hâm mộ phải nhàm chán hay buồn rầu vì thiếu content "đu idol".