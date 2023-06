BTS mang hết yêu thương gửi vào "Take Two", hy vọng cùng fan viết tiếp chương mới

HHT - Góp thêm không khí rộn ràng hơn cho mùa lễ hội đặc biệt của riêng BTS và ARMY - FESTA 2023, BTS cho trình làng bài hát dành tặng người hâm mộ, thể hiện sự biết ơn, lòng chân thành và niềm hy vọng cùng nhau viết tiếp những câu chuyện mới trong "Take Two".

Digital single đặc biệt kỷ niệm 10 năm hoạt động của BTS - Take Two đã chính thức được phát hành. Đây là bài hát đặc biệt gửi tặng người hâm mộ, chứa đựng những tình cảm và câu chuyện chân thành mà BTS muốn gửi gắm nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt. Take Two đánh dấu 1 năm ca khúc Yet to come (Proof) trình làng và cũng 1 năm thông báo tập trung hoạt động solo của BTS.

Giọng hát ngọt ngào của vocal line kết hợp hoàn hảo với phần rap đầy cảm xúc của rap line, thành công gợi lại chặng đường trong quá khứ. Take Two mang âm hưởng Acoustic mang lại cảm giác ấm áp, ca từ đánh trúng tim người hâm mộ: "Ngay cả sa mạc cũng hoá đại dương... Ngay cả cá voi cô đơn, giờ đây cũng đang hoà ca. Mình đã hạnh phúc vì có bạn... Hãy tiếp tục hạnh phúc cả sau này nhé".

Bài hát được sản xuất bởi SUGA, trong khi RM và j-hope cũng tham gia vào quá trình sáng tác, góp phần tăng thêm sự chân thành và ý nghĩa của món quà dành tặng ARMY. 7 thành viên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã đến và cùng chia sẻ những khoảnh khắc rực rỡ, lòng biết ơn tình cảm quý giá của fan và mong muốn tiếp tục đi cùng nhau trong tương lai.

Dự án kỷ niệm 10 năm hoạt động của BTS - FESTA 2023 với slogan "BTS Presents Everywhere" đang gây ấn tượng với sự đầu tư và quy mô khủng chưa từng có. Thành phố Seoul dự kiến sẽ được "nhuộm tím" nhân cột mốc một thập kỷ ra mắt của BTS. Các hoạt động, sự kiện offline và online khác nhau dự kiến sẽ mang tới cho người hâm mộ những trải nghiệm đáng nhớ.