Bức tranh sống động được Hunter Schafer tái hiện qua trang phục dự Met Gala 2026

HHTO - Trên thảm đỏ Met Gala 2026, Hunter Schafer đã chọn một thiết kế riêng của Prada, chi tiết của chiếc váy gợi nhớ đến bức tranh cô bé Mäda Primavesi của danh họa Gustav Klimt.

Sự xuất hiện của Hunter Schafer tại Met Gala năm nay không chỉ khẳng định gu thuởng thức nghệ thuật mà còn đánh dấu vị thế của một ngôi sao Gen Z thực thụ. Cô nàng chọn trang phục được thiết kế riêng bởi nhà mốt Prada, được lấy cảm hứng từ thẩm mỹ hội họa của Gustav Klimt

Bức tranh cô bé Mäda Primavesi của Gustav Klimt ban đầu là một bức chân dung được đặt hàng bởi một chủ ngân hàng giàu có và là người bảo trợ nghệ thuật thời bấy giờ. Cô bé trong tranh là con gái của ông và chỉ mới tám tuổi.

Điều khiến tác phẩm này vẫn còn giá trị đến ngày nay chính là sự khác biệt so với truyền thống. Klimt đã khắc họa một cô bé tự do và vững vàng, ý thức được sự hiện diện của mình trong không gian. Là một đứa trẻ, nhưng không bị đối xử như một đứa trẻ theo những quy tắc của thời đại.

Thông điệp nghệ thuật này trùng khớp với hành trình của Hunter Schafer. Từ một cô gái nhỏ, Schafer bước ra khỏi mọi định kiến để vừa là một diễn viên/ người mẫu xinh đẹp, vừa là nhà hoạt động xã hội kiên cường. Cô nàng vụt sáng nhờ vai diễn Jules Vaughn trong series Euphoria. Sắp tới, Schafer tiếp tục khẳng định năng lực qua các dự án lớn như Cry to Heaven của Tom Ford và miniseries Blade Runner 2099.

Sự xuất hiện của Hunter Schafer tại Met Gala 2026 trong một trang phục có ý nghĩa như thế này có lẽ là đang khẳng định với Thế giới, rằng một thế hệ nghệ sĩ Gen Z trẻ trung, đa năng, dám sống thật và đầy sức hút đã sẵn sàng tiếp quản hào quang Hollywood.