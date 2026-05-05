Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026: Dàn Hoa - Á hậu đẹp rực rỡ trên thảm đỏ

HHTO - Sau gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành cuộc thi có bề dày truyền thống, uy tín và định hướng rõ ràng nhất về giá trị sắc đẹp tại Việt Nam. Chiều 5/5 tại Hà Nội, cuộc thi chính thức khởi động lần tổ chức thứ 20 - Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - với chủ đề Miền hương sắc.

Họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự tham dự của dàn Hoa - Á hậu đình đám bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua nhiều mùa giải:

﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

﻿

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy.

﻿

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Đại sứ Du lịch & Môi trường - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh.

Đại sứ Nhân ái - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Phương Nhi.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Thu Hằng.

Ban tổ chức khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục được tổ chức theo tinh thần minh bạch, chuyên nghiệp, nghiêm túc và giữ vững các chuẩn mực đã được xây dựng gần 40 năm qua, để mỗi danh hiệu được trao không chỉ xứng đáng, mà còn có giá trị đối với xã hội.

Người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Du lịch Hoa hậu Việt Nam 2024 đảm nhận vai trò MC dẫn dắt họp báo. Tại họp báo, những thông tin quan trọng, điểm nhấn trong hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2026 được công bố, đáp ứng mong mỏi của công chúng về một mùa giải mới đầy chuyên nghiệp, ấn tượng.

​

​