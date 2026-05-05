Chủ đề Miền Hương Sắc của Hoa hậu Việt Nam 2026 mang ý nghĩa sâu sắc

HHTO - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2026 đã chính thức được khởi động. Một hành trình tiếp nối, nhưng là ở một tầm cao mới; nơi những giá trị cốt lõi được gìn giữ, và những khát vọng mới được cất lời, với một chủ đề giàu cảm hứng: Miền Hương Sắc.

Sau gần bốn thập kỷ, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành cuộc thi có bề dày truyền thống, uy tín và định hướng rõ ràng nhất về giá trị sắc đẹp tại Việt Nam. Chiều 5/5 tại Hà Nội, cuộc thi chính thức khởi động lần tổ chức thứ 20 - Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - với chủ đề Miền Hương Sắc.

Ban tổ chức khẳng định Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục được tổ chức theo tinh thần minh bạch, chuyên nghiệp, nghiêm túc và giữ vững các chuẩn mực đã được xây dựng gần 40 năm qua, để mỗi danh hiệu được trao không chỉ xứng đáng, mà còn có giá trị đối với xã hội.

Cuộc thi hướng đến những cô gái không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có trí tuệ, đạo đức và khả năng tạo ra giá trị cho xã hội. Người đăng quang sẽ là hình ảnh đại diện cho phụ nữ Việt Nam hiện đại - hiểu biết, bản lĩnh và giàu tinh thần cống hiến.

Phát biểu tại họp báo, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết rõ hơn về ý nghĩa của chủ đề Miền Hương Sắc:

Miền Hương Sắc không chỉ là tên gọi, mà là một lát cắt tinh tế của vẻ đẹp Việt Nam đương đại.

- “Miền”: Không phải là một địa danh, nơi chốn cụ thể. Đó là không gian mang tính ẩn dụ - một “miền” của cảm thức, “miền” của chiều sâu văn hóa và của vẻ đẹp được cảm nhận bằng trái tim. Ở đó, vẻ đẹp không dừng lại ở những gì có thể nhìn thấy, mà được gợi mở qua nhiều tầng ý nghĩa - tinh khiết hơn, sâu lắng hơn, và giàu sức lan tỏa hơn.

- Đó là hương - “Hương” của tâm hồn, của lòng nhân ái, của chiều sâu văn hóa.

- Là sắc - “Sắc” của trí tuệ, của bản lĩnh, của khát vọng vươn lên.

Nếu như năm 2024, Hoa hậu Việt Nam kể câu chuyện của di sản, thì năm 2026, câu chuyện ấy sẽ được nối dài bằng hành trình mới - kết nối Huế trầm mặc, sâu lắng - với Hải Phòng trẻ trung, năng động, hào hoa, cởi mở.

Không chỉ mang trong mình trầm tích văn hóa và dấu ấn lịch sử hào hùng, Hải Phòng cũng là nơi kết tinh của tinh thần đổi mới, là nơi của khát vọng vươn ra biển lớn, và là nơi đang từng ngày khẳng định con đường phát triển: Lấy văn hóa làm nền tảng, làm động lực, làm sức mạnh nội sinh.

Sự kết nối giữa Huế và Hải Phòng vì thế không dừng lại ở việc chuyển giao không gian tổ chức Hoa hậu Việt Nam, mà trở thành một điểm tiếp nối của những giá trị: Tiếp nối từ chiều sâu di sản - đến sức bật của đô thị hiện đại. Tiếp nối từ truyền thống - đến những khát vọng tương lai.

Hai không gian. Một mạch chảy. Và mạch chảy ấy được kỳ vọng sẽ góp phần bồi đắp thêm Miền Hương Sắc trong mùa thứ 20 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.