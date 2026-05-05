aespa tại Met Gala 2026: Ningning sắc sảo, Karina "chào sân" giống Jennie

HHTO - Trong lần đầu sải bước trên thảm đỏ Met Gala, Karina aespa ghi điểm nhờ tạo hình lồng ghép yếu tố văn hóa Hàn Quốc. Trong khi đó, Tân đại sứ toàn cầu của nhà mốt Gucci - Ningning theo đuổi hình ảnh sắc sảo, "cân" đẹp ống kính Getty Images.

Sáng 5/5 (giờ Việt Nam), Karina aespa và Ninning aespa đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp, trở thành nữ idol K-Pop Gen 4 đầu tiên có cơ hội sải bước trên thảm đỏ Met Gala.

Karina aespa được mời dự Met Gala 2026 theo lời mời từ thương hiệu Prada. Không chạy theo những mẫu đầm tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ, nữ idol chọn hướng tiếp cận kín đáo, thanh lịch cùng chiếc đầm trắng được Prada thiết kế riêng. Mẫu trang phục nổi bật nhờ phần viền cổ đính kết tinh xảo. Lớp áo choàng đen dáng dài quét đất bên ngoài tạo nên hiệu ứng chuyển động mềm mại, đồng thời tăng chiều sâu cho tổng thể.

Bộ cánh nhận được nhiều lời khen ngợi từ các tạp chí thời trang khi yếu tố văn hóa vào thiết kế. Phần cổ áo kiểu tablier cùng đường cắt sâu được lấy cảm hứng từ hanbok, áo choàng được lấy cảm hứng từ durumagi - một phần trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Trong khi đó, phần tay phồng và các chi tiết thêu đồng thời cũng gợi nhắc về kho lưu trữ của Prada qua các BST Xuân Hè 2007 và 2017.

Tạp chí VOGUE mô tả diện mạo của Karina aespa là "sự tôn vinh kép đối với lịch sử của thương hiệu và phong cách cá nhân của chính cô".

Nữ idol tô điểm với túi xách thêu cùng tông màu váy, khuyên tai đá thạch anh tím to bản. Kiểu tóc búi thấp, rẽ ngôi giữa, điểm xuyết đá cỡ nhỏ của nữ đại sứ Prada được cho là phiên bản hiện đại hóa từ kiểu tóc Jjok Meori, Cheopji Meori trong văn hóa Hàn Quốc.

Trước Karina aespa, Jennie BLACKPINK cũng từng có lần "chào sân" thành công tại thảm đỏ Met Gala 2023 với chiến thuật khai thác di sản văn hóa Hàn Quốc tương tự. Nữ đại sứ Chanel dùng hai bím tóc tạo thành băng đô, lấy cảm hứng từ kiểu tóc của phụ nữ triều đại Joseon cổ đại.

Ningning - một "mảnh ghép" khác của nhóm nhạc K-Pop aespa cũng nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông quốc tế. Nữ idol người Trung "chào sân" thảm đỏ Met Gala với tư cách tân đại sứ thương hiệu của nhà mốt Gucci.

Nining được ví như "thiên nga đen" trên thảm đỏ Met Gala 2026.

Ningning aespa theo đuổi hình ảnh sắc sảo, gây ấn tượng mạnh trên thảm đỏ Met Gala 2026. Tạo hình của nữ idol gồm trang phục được thiết kế riêng bởi Gucci kết hợp trang sức dòng Serpenti của BVLGARI. Mỹ nữ sinh năm 2002 chọn bộ móng tay đen dáng nhọn, siêu dài để hoàn thiện tạo hình "thiên nga đen". Khả năng "cân đồ", khí chất tự tin của cô qua ống kính Getty Images nhận về phản hồi tích cực từ netizen Hàn - Trung.