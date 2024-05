Byeon Woo Seok (Lovely Runner) nói về Kim Hye Yoon: "Tôi đang tiến gần tới cô ấy"

HHT - Drag queen nổi tiếng Taylor Sheesh thông báo sẽ mang concert "The Errors Tour" đến TP.HCM và Hà Nội vào ngày 29 - 30/6. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ nữ ca sĩ Taylor Swift.

HHT - Né được "khủng long" "Khánh Dư Niên 2", nhưng "Mặc Vũ Vân Gian" lại đứng trước nguy cơ đối đầu với "Câu Chuyện Hoa Hồng" - dự án phim được trông đợi nhất năm nay do Lưu Diệc Phi đóng chính. Cnet lại tìm ra một điểm trùng hợp như "đối thủ trời chọn" của nhà sản xuất/ biên kịch Vu Chính.

HHT - Trái với mong đợi mùa 2 của “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống) sẽ lên sóng trong năm nay, thực tế phim còn chưa khởi quay. Và lịch quay mùa 2 lùi xa đến mức khiến fan ngao ngán bởi thời gian chờ đợi sẽ còn kéo dài.