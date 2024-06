Sabrina Carpenter đang được nâng đỡ để thế chỗ Taylor Swift trong tương lai?

HHT - Với loạt thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng chỉ trong thời gian ngắn, Sabrina Carpenter hiển nhiên nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả toàn cầu. Tuy nhiên, không ít người vẫn chưa công nhận sự thành công chớp nhoáng này của cô.

Mới đây, nữ rapper Azealia Banks đã có những chia sẻ xoay quanh sự thành công bất ngờ của Sabrina Carpenter trên bản đồ âm nhạc. Cô khẳng định sự thành công của Sabrina Carpenter là một sự sắp đặt đến từ các thế lực thù địch của Taylor Swift, với mục đích thế chỗ giọng ca Anti-hero trong tương lai.

“Tôi chưa có cơ hội nghe nhiều các ca khúc từ Sabrina Carpenter, nhưng có vẻ như ngành công nghiệp giải trí đang cố dùng cô ấy để thế chỗ Taylor Swift. Điều này khá rõ ràng khi Scooter Braun và các thế lực độc ác đằng sau từng bị tổn thất rất lớn khi Taylor Swift quyết định tái thu âm. Vậy nên họ mới nghĩ ra một kế hoạch để hạ bệ cô ấy.” - Azealia Banks cho hay.

Dù đã ra mắt gần 10 năm, Sabrina Carpenter chỉ mới thật sự được quan tâm nhiều trong khoảng 2 năm trở lại đây. Cô từng vướng vào tin đồn là người thứ ba trong chuyện tình cảm giữa Olivia Rodrigo và Joshua Bassett.

Sabrina dần thu hút được tình cảm từ khán giả nhờ hình ảnh một fan nữ của Taylor Swift, cô còn được đứng chung sân khấu với thần tượng tại chuyến lưu diễn The Eras Tour.

Trong 6 tháng đầu năm nay, nữ ca sĩ sinh năm 1999 liên tục gặt hái được nhiều thành công nhờ hai bản hit Espresso và Please Please Please. Ca khúc Please Please Please dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng và ca từ thiếu tinh tế nhưng lại sở hữu thành tích nhạc số ấn tượng. Điều này khiến dân mạng không khỏi nghi ngờ về việc một thế lực nào đó đã nhúng tay vào để giúp Sabrina Carpenter “phất lên” nhanh chóng.

Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ một bộ phận khán giả. Đa số người hâm mộ vui mừng cho Sabrina khi cuối cùng cô đã được công nhận sau bao nỗ lực. Trong cuộc phỏng vấn cùng tạp chí Rolling Stone, Sabrina từng khẳng định rằng cô có một tình cảm đặc biệt và sự tôn trọng nhất định dành cho Taylor Swift.