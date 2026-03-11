Cà Mau khởi động Tháng Thanh niên 2026 với các công trình, phần việc hơn 1,5 tỷ đồng

Vừa qua, tại Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026. Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống cộng đồng.

Lễ khởi động Tháng thanh niên 2026 tại tỉnh Cà Mau.

Nhiều công trình tiêu biểu như: Vận động 600 triệu đồng xây dựng cầu giao thông nông thôn; thực hiện công trình “Nâng bước em đến trường” lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại đảo Hòn Chuối trị giá 650 triệu đồng; xây dựng 1 căn nhà nhân ái trị giá 60 triệu đồng; thực hiện các công trình cây xanh với tổng trị giá 140 triệu đồng; trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 50 triệu đồng. Tổng giá trị các công trình, phần việc trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 50 triệu đồng.



Trao tặng 1 cầu giao thông nông thôn trị giá 600 triệu đồng.

Ngay sau Lễ ra quân, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được triển khai sôi nổi như trồng cây chống sạt lở theo hình bản đồ Việt Nam; trồng cây vú sữa trong khuôn viên Đài tưởng niệm; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tuyên truyền chuyển đổi số; tuyên truyền phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân và người dân; ra quân phát hoang, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực xung quanh Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954.

Triển khai hoạt động trồng cây chống sạt lở theo hình bản đồ Việt Nam.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng ra mắt 6 đội hình thanh niên xung kích vì cộng đồng, gồm: Đội hình thanh niên tiên phong chuyển đổi số cộng đồng; Đội hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, xử lý điểm đen ô nhiễm; Đội hình thanh niên tiên phong hỗ trợ ngày bầu cử; Đội hình thanh niên chung tay phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp IUU; Đội hình thanh niên hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; Đội hình thanh niên hành động vì cuộc sống cộng đồng.

Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 tại Cà Mau đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chung tay vì cuộc sống cộng đồng.