Cử tri trẻ TP.HCM sẵn sàng tham gia Ngày hội bầu cử của toàn dân

HHTO - Hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình “Sẵn sàng tuổi 18” nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, học sinh - những cử tri trẻ lần đầu tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Mới đây, tại Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức chương trình “Sẵn sàng tuổi 18” nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri trẻ Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tham gia hoạt động ﻿tìm hiểu Luật Bầu cử, sẵn sàng cho Ngày hội non sông.

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung sinh động như tiểu phẩm tuyên truyền về Luật Bầu cử cùng các hoạt động giao lưu, chia sẻ, giúp các bạn đoàn viên, học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Ngày bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc.

Nhiều bạn đoàn viên tham gia tiểu phẩm tuyên truyền về Luật Bầu cử.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức chính trị và bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh Thành phố, góp phần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân vào ngày 15/3/2026.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Nhân dịp này, chị Duy Trang đã trao tặng 20 suất học bổng cho các đoàn viên, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập tại Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ của tuổi trẻ.

Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng 20 suất học bổng cho các đoàn viên, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập tại Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

Qua chương trình, tinh thần trách nhiệm của cử tri trẻ được khơi dậy, góp phần lan tỏa nhận thức đúng đắn về quyền và nghĩa vụ công dân trong mỗi đoàn viên, học sinh. Với sự chuẩn bị về kiến thức, tâm thế và niềm tin, tuổi trẻ Thành phố sẵn sàng tham gia Ngày hội bầu cử với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; chung tay vì sự phát triển bền vững của đất nước.