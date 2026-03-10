Người trong cuộc nói về nghề KOL/KOC hiện tại: Chỉ nên chọn làm nghề tay trái

HHTO - Giữa thị trường việc làm và thị trường tiêu dùng phát triển đa chiều, công việc của nhiều KOL/KOC đứng trước vô số biến động, có người tiếp tục "trụ" lại nhưng biến nó thành nghề tay trái.

Những năm qua, đặc biệt là khoảng thời gian sau đại dịch COVID-19, KOL/KOC - người tiêu dùng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội - làm nghề quảng cáo sản phẩm, bán nhiều loại mặt hàng dưới hình thức trực tuyến trở nên rầm rộ. Với nghề này, họ đã nắm bắt cơ hội từ nhu cầu của nhãn hàng - khách hàng, sự phát triển của các sàn thương mại điện tử, tên tuổi, năng khiếu kể chuyện của bản thân.

Sự hào nhoáng của những phiên livestream tiền tỷ, nhiều người mua nhà, "tậu xe" trong thời gian ngắn khiến KOL/KOC trở thành xu hướng, người người đua nhau lựa chọn khởi nghiệp.

Nghề KOL/KOC thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ. Ảnh minh họa từ Internet.

Dẫu vậy, thời gian gần đây, "người trong cuộc" thừa nhận KOL/KOC đã giảm sức nóng đáng kể, thậm chí không ít người đã "quay xe" tìm kiếm một cánh cửa khác.

Một bạn trải lòng: "Nếu bạn đang có ý định bỏ công việc full-time (toàn thời gian) hiện tại để đi làm KOL/KOC thì mình khuyên thật lòng là hãy suy nghĩ thật thật kỹ. Mình hiện là KOL được hơn 4 năm (xin phép bảo mật thông tin nhé), hợp tác với gần trăm nhãn hàng, có vài mối quan hệ thì mình nhận ra nghề này "có hạn sử dụng", rất khó và cũng rất hiếm người duy trì được sức nóng của mình trong nhiều năm liên tục, có người hot được vài ngày, vài tháng, vài năm rồi lại mất hút".

Từ trải nghiệm của bản thân, bạn cũng nhắn gửi đến những "tấm chiếu mới" rằng nếu đang có một công việc ổn định thì hãy chọn KOL/KOC là nghề tay trái để "song kiếm hợp bích", có thể tạo thêm một nguồn thu "rủng rỉnh" thay vì tất tay.

Chủ đề này cũng được netizen bóc tách với nhiều khía cạnh:

- Khuyên mọi người khi nào "cứng nghề" hẳn chọn nó làm nghề chính vì "rụng nụ" như chơi và chỉ xem đây là nghề kiếm thêm thôi nha. Tui sau khi làm KOC 2 năm, cũng có số đều đều, clip triệu view nhưng "rớt" dần nên giờ tui phải tìm công việc giờ hành chính đây.

- Nhìn thực tế là biết mà, nhiều trường hợp KOL/KOC từ đợt COVID-19 tới giờ còn bao nhiêu người hot đâu. Đồng ý là có người kiếm đủ tiền rồi nên không chăm chút nội dung nữa, nhưng phần nhiều vẫn bị chìm theo thời gian.

- Mình đang làm cho công ty chuyên làm việc, tìm kiếm KOL/KOC xác nhận chuẩn nhé. Tuổi nghề của KOL/KOC nhìn chung 99% từ 3 đến 5 năm, 1% top đầu ngành là các KOL nổi như Khoai Lang Thang. Như hiện tại thì danh sách KOL/KOC của công ty mình năm 2026 so với 2022 đã giảm chắc phải 3/4 rồi. Chuyển hay bỏ nghề hết!

Ảnh minh họa từ Internet.

Nhìn chung, bất kỳ ngành nghề nào cũng tồn tại nỗi lo đào thải, đặc biệt với những nghề trong lĩnh vực truyền thông, chạy theo sự phát triển của chuyển đổi số thì khả năng "bị bỏ lại" có phần nhỉnh hơn. Sự chi phối của "tre già măng mọc", chất lượng nội dung, sự may mắn sẽ tác động đến tuổi thọ của nghề.

Song song đó, đạo đức làm nghề cũng có ảnh hưởng lớn đến người lao động trong lĩnh vực này. Như trong năm 2025, giới KOL/KOC lao đao, số lượng người làm nghề đã giảm đáng kể vì những ồn ào về chất lượng sản phẩm.

Do đó, hãy cứ "ăn chắc mặc bền" với một nghề có lương cứng. Và nếu đam mê với công việc sáng tạo nội dung, hãy biến nó thành công cụ để vừa tạo niềm vui, vừa sinh lời. Còn với những ai dành tâm huyết theo đuổi nghề một cách chân chính, hãy xây dựng hồ sơ hình ảnh cá nhân "sạch", chăm chút cho chất lượng nội dung, sản phẩm quảng bá và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết thay vì chạy theo trend.