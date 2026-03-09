Tháng Thanh niên 2026: Nhiều hoạt động sôi nổi tại các trường đại học ở TP.HCM

HHTO - Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phát động nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và hướng tới sự phát triển bền vững của Thành phố.

Vừa qua, được sự chỉ đạo của BTV Thành Đoàn, Đảng ủy Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng, Ban chấp hành Đoàn Trường đã phát động khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 đến các bạn cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, hội viên, sinh viên Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng. Đây là đợt hoạt động chính trị quan trọng để các cấp cán bộ Đoàn, đoàn viên phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo và đổi mới các hoạt động tổ chức Đoàn gắn với mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao vai trò của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình.

Lễ ra quân Tháng thanh niên 2026 tại trường ĐHQT Hồng Bàng. ﻿Ảnh: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Đoàn Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng sẽ thực hiện 7 chỉ tiêu trọng tâm và 3 công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Đoàn Trường ĐHQT Hồng Bàng sẽ thực hiện 7 chỉ tiêu trọng tâm ﻿và 3 công trình thanh niên tiêu biểu. ﻿Ảnh: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Dịp này, Đoàn Trường đã trao 135 giấy chứng nhận đoàn viên ưu tú, ghi nhận những đoàn viên có nhiều nỗ lực trong học tập, rèn luyện và tham gia công tác Đoàn - Hội.

Đoàn Trường đã trao tặng 135 giấy chứng nhận cho những đoàn viên ưu tú. ﻿Ảnh: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ ngành Y trong công tác phục vụ cộng đồng. Tham dự buổi lễ khởi động, về phía nhà trường có GS.TS Trần Diệp Tuấn - Bí thư Đảng ủy; PGS.TS Vương Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng; cùng quý thầy cô đại diện Đảng ủy, lãnh đạo các phòng ban và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường.

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia ﻿và triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong tháng thanh niên. ﻿Ảnh: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Với tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tại lễ ra quân, nhà trường đã trao tặng 50 tủ thuốc y tế cho người dân, trường học và khu phố trên địa bàn Phường Thới An.

Ngay sau lễ phát động, chuỗi hoạt động ý nghĩa được đồng loạt triển khai, bao gồm: Dâng hương tại Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ nhằm tri ân công lao của quân và dân An Phú Đông - Thạnh Lộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ; tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh; tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn tập dưỡng sinh và trao tặng quà cho người cao tuổi, cựu chiến binh tại Ủy ban Nhân dân Phường Thới An. Ngoài ra, nhà trường còn trao tặng tủ thuốc y tế và phối hợp các hoạt động tại Phường Chợ Lớn.

Trao tặng 50 tủ thuốc y tế cho người dân, trường học và khu phố trên địa bàn Phường Thới An. ﻿Ảnh: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ khởi động đã mở đầu cho Tháng Thanh niên với khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của đoàn viên, sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và hướng tới sự phát triển bền vững của Thành phố.