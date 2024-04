Các fan ủng hộ ngoại truyện “Game of Thrones” về Jon Snow bị hoãn vô thời hạn

HHT - Phần phim ngoại truyện về nhân vật Jon Snow đang bị hoãn vô thời hạn. Trước thông tin này, các fan phim ủng hộ nhiệt tình, đặc biệt là trước sự xuống dốc của mùa cuối “Game of Thrones”.

Loạt phim ngoại truyện về nhân vật Jon Snow từ Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) đã không còn được phát triển tích cực tại HBO nữa. Hay nói cách khác, dự án đã bị “xếp kho”, “cho lên kệ”, nói tóm gọn là đã bị hoãn vô thời hạn. Trước đó, vào năm 2022, có thông tin tiết lộ phần phim ngoại truyện về Jon Snow đang được lên kế hoạch. Đây được cho sẽ là phần phim kể tiếp câu chuyện của Jon Snow sau cái kết của mùa 8 Game of Thrones.

Trước thông tin phần phim ngoại truyện về Jon Snow bị hoãn, thay vì tiếc nuối, fan Game of Thrones lại ủng hộ nhiệt tình. Bởi nếu tiến hành, đây sẽ là phần ngoại truyện được phát triển mà không có nền tảng từ tiểu thuyết gốc của tác giả George R.R. Martin. Dựa vào “hồi ức” đau thương của mùa cuối Game of Thrones, khi nội dung của loạt phim phải tự phát triển riêng mà không có tư liệu từ tiểu thuyết gốc, mùa cuối được cho là đáng quên và làm hỏng cái kết đẹp của một trong những series đình đám ăn khách trong một thập kỷ qua.

Thực tế, sau khi Game of Thrones kết thúc mùa cuối vào năm 2019, HBO đã cho phát triển một số loạt phim tiền truyện, trong đó có House of Dragon và A Knight of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Mùa 1 của House of Dragon nhận được nhiều khen ngợi, thành công vang dội và mùa 2 được tiếp tục. Riêng A Knight of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, nhưng đây là loạt phim được đặt hàng trực tiếp, cho thấy tiềm năng thành công của nó không thua kém các “đàn anh”.

Lý do House of Dragon có “chất lượng cao” theo các fan là bởi nó được phát triển trên nền tảng của tiểu thuyết gốc. A Knight of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight sắp tới cũng là phim được chuyển thể từ thuyết gốc của tác giả George R.R. Martin. Thêm nữa, cả hai loạt phim này đều kể các câu chuyện lấy bối cảnh nhiều năm trước các sự kiện trong Game of Thrones, vì thế sẽ không bị cái kết đầy tranh cãi của nó ảnh hưởng.

Trong khi đó, chuyện riêng về Jon Snow không có tiểu thuyết và việc tự xây dựng cốt truyện cho loạt phim này được cho là quá sức các nhà biên kịch hiện tại của HBO. Thêm nữa, có vẻ các fan vẫn chưa kịp “hồi máu” sau mùa cuối Game of Thrones để tin tưởng một series phim không có tiểu thuyết gốc làm nền tảng cốt truyện. Vì thế, họ đành tạm biệt Jon Snow và dành sức đón đợi House of Dragon mùa 2 sẽ lên sóng trong tháng 6 năm nay.