Các trường thuộc ĐHQG TP.HCM ưu tiên xét tuyển tổng hợp, giảm tình trạng "lạm phát điểm ảo"

HHTO - Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố phương hướng tuyển sinh đại học năm 2026. Theo đó, các trường đại học thành viên đã đồng loạt chuyển sang ưu tiên xét tuyển tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau, bỏ xét riêng điểm tốt nghiệp THPT.

Trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, 8 trường thành viên thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM, bao gồm: Trường ĐHKHXH&NV, trường ĐH Tự nhiên, trường ĐH Quốc tế, trường ĐH Công nghệ thông tin, trường ĐH Kinh tế - Luật, trường ĐH Khoa học Sức khỏe, trường ĐH Bách khoa, trường ĐH An Giang đồng loạt chuyển sang ưu tiên xét tuyển tổng hợp tuyển sinh trình độ đại học và cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Cụ thể, các thí sinh sẽ sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM, học bạ và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển, thang điểm sẽ được quy đổi về 100 điểm.

Công thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 được ĐHQG-HCM tính như sau: Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi Đánh giá năng lực + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có). Trong đó: w₁, w₂, w₃ là các hệ số của từng tiêu chí, các hệ số này đều lớn hơn 0. Tùy từng trường đại học thành viên, các hệ số w₁, w₂, w₃ có thể khác nhau được xác định dựa trên tỷ lệ nhập học theo các phương thức trong 03 năm gần nhất hoặc hồi quy điểm trung bình học tập với các tiêu chí xét tuyển (sinh viên nhập học các năm trước).

Đối với điểm thưởng, điểm cộng sẽ bám sát theo Quy chế tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT không được vượt quá 10% điểm tối đa của điểm xét tuyển, tức tối đa 10 điểm. Các sĩ tử từ 149 trường THPT thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ được xem xét cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên với mức tối đa là 5/100.

Các trường học trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM đồng loạt chuyển sang xét tuyển tổng hợp. Ảnh: Minh họa từ Internet.

Trong giai đoạn 2026 - 2028, điểm cộng áp dụng đối với thí sinh thuộc 149 trường THPT phải có đủ hai điều kiện: học tối thiểu 2 năm tại trường và có học lực trung bình cả 3 năm THPT đạt từ loại Tốt trở lên. Từ năm 2029 trở đi, chính sách này sẽ chỉ còn áp dụng đối với thí sinh học tại các trường THPT chuyên.

Việc nhiều trường học chủ yếu lựa chọn phương thức xét tuyển tổng hợp đã đánh dấu một bước chuyển lớn trong công tác tuyển sinh đại học. Điều này sẽ giảm bớt tình trạng “lạm phát điểm ảo”, qua đó cũng có thể đánh giá toàn diện năng lực thực chất của các bạn trong suốt quá trình học tập, tạo công bằng khi xét tuyển.