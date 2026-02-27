Nhiều trường đại học tại TP.HCM đồng loạt chuyển sang xét tuyển tổng hợp

HHTO - Trong thời gian qua, hàng loạt trường đại học đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến cho năm học mới. Đáng chú ý, các trường bắt đầu chuyển sang tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tổng hợp, thu hút đông đảo sự quan tâm từ các bạn học sinh.

Năm 2026, quy chế tuyển sinh đại học có nhiều thay đổi lớn, các trường căn cứ theo đó đã cập nhật thông tin tuyển sinh cho các thí sinh nắm bắt. Năm nay hàng loạt trường lớn tại TP.HCM chuyển sang tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí nhằm đánh giá đúng năng lực người học để phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Tính đến hiện tại, các trường công bố phương thức xét tuyển tổng hợp bao gồm những “cái tên” tiêu biểu như: Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP.HCM, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM, trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM, trường Đại học Khoa học Sức khỏe - ĐHQG TP.HCM, trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM, trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM,...

Các trường đại học lớn đồng loạt cập nhật phương thức xét tuyển tổng hợp trong năm 2026. Ảnh minh hoạ từ Internet

Khi xét tuyển tổng hợp, thí sinh sẽ sử dụng nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau, bao gồm kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, ĐGNL TP.HCM, học bạ cùng các tiêu chí phù hợp khác bám sát Quy chế tuyển sinh Đại học 2026 do Bộ GD&ĐT công bố. Hiện các trường đã cập nhật đầy đủ cách tính điểm xét tuyển trên trang thông tin chính thức của nhà trường.

Trong bối cảnh điểm học bạ đang là vấn đề bàn luận “nóng”, việc các trường lựa chọn xét tuyển tổng hợp sẽ đánh giá toàn diện và công bằng cho các thí sinh. Đồng thời, giảm bớt rắc rối khi quy đổi điểm giữa các phương thức. Chính vì vậy, nhiều trường đã dành phần lớn chỉ tiêu cho phương thức này.