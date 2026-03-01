5 teen được đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 lĩnh vực Học tập

HHTO - Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Năm 2025, lĩnh vực Học tập tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi ghi nhận loạt nam sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học thuật quốc gia và quốc tế, góp phần khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Khôi

Trong danh sách đề cử năm nay, Nguyễn Hoàng Khôi (sinh năm 2007, hiện là sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội) là một trong những gương mặt nổi bật. Cậu bạn ghi dấu ấn với Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế 2025 - thành tích đặc biệt xuất sắc trên đấu trường học thuật thế giới.

Bên cạnh bảng thành tích học tập ấn tượng trong nhiều năm liền, Nguyễn Hoàng Khôi còn được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, trở thành niềm tự hào của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực khoa học cơ bản.

Thành tích/Khen thưởng: - Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2025. - Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2024 - 2025. - Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học năm học 2024 - 2025. - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. - Danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm học 2024 - 2025. - Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi những trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023. - Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi những trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2024. - Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học năm học 2023 - 2024.

Nguyễn Bùi Đức Dũng

Nguyễn Bùi Đức Dũng (sinh năm 2008) - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), là cái tên được nhắc đến với nhiều dấu ấn nổi bật. Nam sinh này giành Huy chương Bạc Olympic Tin học Quốc tế 2025, đồng thời sở hữu Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á cùng nhiều giải thưởng tại các kỳ thi khu vực. Những thành tích liên tiếp đã khẳng định năng lực và tư duy công nghệ vượt trội của cậu bạn, qua đó được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Thành tích/Khen thưởng: - Huy chương Bạc Olympic Tin học Quốc tế năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2025. - Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á năm 2025. - Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2025.

Lý Bá Khôi

Cũng đến từ Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Lý Bá Khôi (sinh năm 2007) là đại diện tiêu biểu của lĩnh vực Vật lý. Cậu bạn giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý Quốc tế 2025, tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng tại các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Với niềm đam mê khoa học và tinh thần học tập bền bỉ, Lý Bá Khôi được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ giàu tiềm năng trong nghiên cứu khoa học.

Thành tích/Khen thưởng: - Huy chương Bạc Olympic Vật Lý Quốc tế năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2025. - Huy chương Bạc Olympic Vật Lý Châu Á năm 2025. - Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật Lí năm 2025. - Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật Lí năm 2024.

Võ Trọng Khải

Mảng Toán học năm nay ghi nhận sự tỏa sáng của Võ Trọng Khải (sinh năm 2007), học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Nam sinh này xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2025 và là giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Với những thành tích đặc biệt nổi bật, Võ Trọng Khải được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì, trở thành niềm tự hào của giáo dục Nghệ An.

Thành tích/Khen thưởng: - Tham gia kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 66 diễn ra tại bang Queensland (Úc) năm 2025. - Huy chương vàng kì thi Toán quốc tế 2025. - Giải nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm học 2024-2025. - Giải nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm học 2023-2024. - Giải nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm học 2022-2023. - Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2025, do có thành tích đạt Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2025. - Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023. - Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024. - Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023 - Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm học 2023-2024.

Nguyễn Mạnh Tuấn

Một gương mặt đáng chú ý khác trong lĩnh vực Hóa học là Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 2008), học sinh Trường THPT hhuyên Hà Nội - Amsterdam. Cậu bạn giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế 2025, đồng thời đạt nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và khu vực. Thành tích của Nguyễn Mạnh Tuấn tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh Việt Nam trong các môn khoa học tự nhiên trên trường quốc tế.

Thành tích/Khen thưởng: - Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế năm 2025. Được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước - Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học năm học 2024 - 2025. - Huy chương Vàng kỳ thi Olympic môn Hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2023. - Huy chương Vàng tại kỳ thi học sinh giỏi những trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023.