Cận cảnh những trang phục cầu kỳ, lộng lẫy nhất trên thảm đỏ Oscar 2026

HHTO - Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được tổ chức tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, tôn vinh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc của ngành điện ảnh trong năm qua. Thảm đỏ lễ trao giải quy tụ dàn sao đình đám với những trang phục cầu kỳ, lộng lẫy.

Ứng viên Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Elle Fanning chọn chiếc đầm trắng quây ngực của Givenchy do Sarah Burton thiết kế. Thiết kế mang cảm hứng váy cưới, tuy nhiên không được đánh giá cao vì không có sự đột phá.

Timothée Chalamet vướng phải ồn ào phát ngôn khiến cơ hội chiến thắng Oscar của nam diễn viên không còn chắc chắn. Timothée xuất hiện tại thảm đỏ với trang phục trắng ton sur ton của nhà mốt Givenchy, kết hợp phụ kiện kính râm cá tính.

Nữ diễn viên được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Emma Stone, xuất hiện trong chiếc váy Louis Vuitton màu ánh ngọc trai lấp lánh.

Trước thềm ra mắt bộ phim The Devil Wears Prada 2, Anne Hathaway diện một chiếc váy hoa quây ngực dáng dài, chiếm spotlight tại thảm đỏ.

Nicole Kidman, người từng giành Academy Awards trước đây, xuất hiện trong một thiết kế của Chanel.

Gwyneth Paltrow, nữ diễn viên của bộ phim Marty Supreme, xuất hiện trong một chiếc thiết kế táo bạo, xẻ cao dọc bên thân.

"Đội trưởng Mỹ" Chris Evans bảnh bao lịch lãm.

Demi Moore, nữ minh tinh gạo cội năm ngoái được đề cử nhờ vai diễn táo bạo trong The Substance, xuất hiện đầy ấn tượng trong bộ trang phục lông vũ cầu kỳ của Gucci.

Ngôi sao của bộ phim One Battle After Another, người được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Leonardo DiCaprio, chọn một bộ tuxedo đen truyền thống.

Zoe Saldaña - ngôi sao của Avatar diện một thiết kế của thương hiệu Saint Laurent (by Anthony Vaccarello).



Anna Wintour, tổng biên tập quyền lực của tạp chí Vogue thu hút sự chú ý với phong cách thời trang đặc trưng.

