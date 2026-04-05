Cặp Anh trai - Em xinh đi tuần trăng mật sau 1 năm cưới khiến dân tình "mừng lây"

Trong bài đăng mới nhất, "Anh trai" RIO thông báo bản thân và bà xã - "Em xinh" 52Hz - cuối cùng cũng có được khoảng thời gian nghỉ ngơi bên nhau. Nam ca sĩ chia sẻ về kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày "không xài laptop, tắt hết thông báo điện thoại" tại biển sau khoảng thời gian dài cả hai dành trọn thời gian cho âm nhạc.

Bài đăng được netizen tích cực thả tim chúc mừng vợ chồng RIO - 52Hz.

Đính kèm theo bài đăng là loạt hình ảnh RIO và 52Hz tận hưởng từng phút giây tại biển. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp vợ chồng trẻ nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người cảm thấy "vui lây" khi cuối cùng cả hai đã có kỳ nghỉ tận hưởng riêng tư thay vì bận rộn "đầu tắt mặt tối" với các chương trình âm nhạc.

52Hz và RIO gác công việc sang một bên, dành thời gian cho bản thân.

Trước đó gần đúng 1 năm, vào ngày 6/4/2025, 52Hz khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải khoảnh khắc được RIO cầu hôn sau 6 năm bên nhau. Trong buổi tối cùng ngày, cả hai đã tổ chức lễ cưới ấm cúng với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Màn cầu hôn rồi kết hôn như "chạy deadline" của cặp đôi nhận được phản ứng dở khóc dở cười từ cư dân mạng, trở thành một trong những khoảnh khắc thành đôi độc đáo bậc nhất của làng giải trí Việt.

Sau kết hôn, cả hai không có thời gian tuần trăng mật, thay vào đó, lập tức bận rộn với lịch trình dày đặc. Vào thời điểm đó, 52Hz tham gia Em Xinh "Say Hi" và dành gần như toàn bộ thời gian để làm nhạc cùng các chị em. Ông xã RIO cũng liên tục túc trực, hỗ trợ cho cô tốt nhất có thể. Sau khi 52Hz hoàn thành chương trình, đến lượt RIO tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2, khiến cho kế hoạch tuần trăng mật tiếp tục bị dời lại. Người hâm mộ còn đặt cho giai đoạn này cái tên hài hước "Động phòng thu", để chỉ việc làm nhạc trở thành "ngôn ngữ yêu" mới của cặp vợ chồng son.

Lần đầu gặp gỡ 52Hz của RIO là khi anh ghé chơi nhà bạn thân, cũng chính là anh trai của cô. Lúc ấy, RIO bị ấn tượng mạnh bởi hình ảnh cô gái mặc sơ mi cực ngầu, lại còn hát hay và chơi đàn. Ngược lại, 52Hz ban đầu lại chẳng có cảm tình gì với chàng trai nói nhiều và khá "nghịch" này. Thế nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, cộng thêm sự theo đuổi chân thành của "nhà trai", hai người dần tìm thấy sự đồng điệu và yêu nhau, cùng nhau phát triển trong sự nghiệp cho đến hiện tại.