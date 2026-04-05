Thanh Tân chưa kịp hạ nhiệt, Vương Bình tung ra phiên bản kết hợp với Thùy Chi

HHTO - "Anh trai" Vương Bình vừa phát hành ca khúc "Thanh Tân" phiên bản kết hợp cùng đàn chị Thùy Chi. Nam ca sĩ cũng hé lộ sẽ sớm ra mắt performance video cho phiên bản này.

Trước đó, Vương Bình ra mắt Thanh Tân trong Ấn Bản Kim của album Anh Bờ Vai, gây ấn tượng bởi giai điệu trong trẻo hòa cùng ca từ đẹp đẽ đậm chất văn chương Việt Nam. Sau khi ra mắt, Thanh Tân sớm lọt Top Trending trên các nền tảng Instagram, TikTok, được sử dụng ở hầu hết các video khoe ảnh áo dài.

Trước khi dành tặng người hâm mộ phiên bản mới của Thanh Tân, Vương Bình từng “nhá hàng” một phần âm nhạc trong Fan Meeting tại Hà Nội. Màn kết hợp của Vương Bình và đàn chị Thùy Chi như một cuộc gặp gỡ của hai thế hệ cảm xúc - nơi chất “thanh tân” được cất lên bằng cả sự từng trải lẫn thuần khiết, khiến ca khúc thêm phần sâu lắng.

Phần lời hát của Thùy Chi trong Thanh Tân lột tả sự dịu dàng, đong đầy cảm xúc. Những hình ảnh như “tóc em vương đầy gió bụi nhân thế” hay “ôm cơn sóng lòng” gợi lên hành trình của một tâm hồn đã đi qua va đập, mỏi mệt và cả những đêm dài tưởng chừng không thể vượt qua. Bước chuyển tinh tế nằm ở khoảnh khắc “nào ngờ đâu anh đến” - khi tình yêu xuất hiện không ồn ào, chỉ khẽ nắm tay mà đủ sức xoa dịu tất cả những tổn thương…

Bên cạnh bản audio lên sóng vào ngày 3/4, Vương Bình và Thùy Chi sẽ phát hành Performance Video Thanh Tân vào ngày 8/4. Phiên bản kết hợp cùng Thùy Chi trở thành mảnh ghép trọn vẹn, khép lại hành trình cảm xúc đẹp đẽ mà Vương Bình đã tạo nên trong dự án lần này. Đồng thời, Vương Bình sẽ phát hành đĩa vật lý Ấn Bản Kim của album Anh Bờ Vai. Phiên bản vật lý của album được sản xuất với photobook giới hạn, card “bo góc”, stickers và các quà tặng khác dành cho người hâm mộ.