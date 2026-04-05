"Em xinh" Pháo sau 5 năm: Có hit viral toàn cầu, đóng chính phim Tết trăm tỷ

Là một trong những nữ rapper đình đám nhất hiện nay, Pháo đã có hành trình nửa thập kỷ bùng nổ sự nghiệp kể từ chương trình King of Rap. Sau khi đạt danh hiệu Á quân, Pháo (hay Nguyễn Diệu Huyền) đã chứng minh bản thân có nhiều hơn thế, khi "lấn sân" sang các mảng như ca hát, trình diễn, vũ đạo và thậm chí diễn xuất.

Thành tích cao từ King of Rap đã giúp Pháo khẳng định tài năng của mình, đồng thời là động lực để cô ra mắt nhiều sản phẩm mang màu sắc đa dạng. Ngoài sở trường rap tốc độ, cô nàng còn cho thấy mặt đáng yêu với bài hát Một Ngày Chẳng Nắng, đạt 63 triệu lượt xem trên YouTube. Thế nhưng nói về ca khúc thành công nhất, 2 Phút Hơn chính là sản phẩm đưa tên tuổi Pháo lên tầm cao mới, trở thành trào lưu "gây sốt" toàn cầu.

2 Phút Hơn đạt xấp xỉ 650 triệu lượt xem trên YouTube, tính riêng bản remix.

Hiện tại, bản remix của ca khúc đã thu về xấp xỉ 650 triệu lượt xem chỉ tính riêng YouTube và đạt hơn 3 triệu lượt tạo video trên TikTok. Điệu nhảy lắc hông từ bài hát đã trở thành trào lưu được người người nhà nhà cover, lan rộng khắp mạng xã hội ở phạm vi thế giới. Pháo cũng đang là nghệ sĩ nữ Việt Nam sở hữu ca khúc được nghe nhiều nhất trên Spotify, khi 2 Phút Hơn đã đạt con số 87 triệu lượt nghe.

Có hơn 3 triệu lượt tạo video trên nền nhạc 2 Phút Hơn thông qua nền tảng TikTok.

Động lực từ 2 Phút Hơn đã giúp Pháo ngày càng tự tin hơn trên hành trình chinh phục những thử thách khác, bao gồm cả nhảy múa và trình diễn. Em Xinh "Say Hi" là cột mốc nổi bật tiếp theo của nữ nghệ sĩ sinh năm 2003, cho thấy được khả năng học hỏi và trình diễn sân khấu của cô nàng. Những bài hát trở thành hiện tượng như AAA, Hề, Quả Chín Quá, Duyên... giúp Pháo được chú ý mạnh mẽ, lọt vào danh sách Chung kết.

Pháo nổi bật trong Em Xinh "Say Hi".

Khả năng làm nhạc, sự duyên dáng của Pháo trong Em Xinh "Say Hi" và sau đó còn có Running Man Vietnam mùa 3 là cầu nối để cô được Trấn Thành chú ý. Trở thành yếu tố gây bất ngờ vào dịp Tết Bính Ngọ, Pháo góp mặt trong bộ phim Thỏ Ơi!! do Trấn Thành làm đạo diễn với vai trò then chốt, lần đầu "bén duyên" với điện ảnh. Cô vào vai Nhật Hạ (hay Thỏ) - một cô gái rơi vào vòng xoáy của mối quan hệ "độc hại" cùng Kim (Trấn Thành), rồi dính líu đến cuộc hôn nhân của Hải Linh (LyLy) và Phong (Vĩnh Đam).

Pháo đóng phim Tết của Trấn Thành.

Dù còn là tân binh nhưng Pháo đã gây ấn tượng với khán giả, lột tả một Nhật Hạ khó đoán, có nét kinh dị nhưng cũng đáng thương trên màn ảnh rộng. Diễn xuất của cô góp phần giúp Thỏ Ơi!! trở thành phim ăn khách nhất dịp Tết 2026, với doanh thu hiện tại đã vượt 450 tỷ đồng riêng tại thị trường Việt Nam. Nhờ đó, Pháo "bỏ túi" thêm một thành tích lớn cho bản thân, trở thành hình mẫu nghệ sĩ Gen Z toàn năng và truyền cảm hứng.