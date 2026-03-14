Có được bỏ phiếu hộ cho người thân? Điều cử tri cần biết trước ngày đi bỏ phiếu

HHTO - Trong mỗi kỳ bầu cử, một câu hỏi khá phổ biến là liệu có thể đi bỏ phiếu thay cho người thân trong gia đình hay không. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc bầu cử phải do chính cử tri thực hiện và không được phép bầu thay người khác.

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bầu cử được tổ chức theo các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điều này có nghĩa mỗi cử tri phải tự mình tham gia bỏ phiếu để lựa chọn người đại diện.

Không được bầu cử thay người khác

Theo quy định của luật, mỗi cử tri chỉ được tự bỏ phiếu của mình. Vì vậy, việc đi bầu cử thay cho người thân, dù là vợ chồng, cha mẹ hay con cái, đều không đúng quy định.

Nguyên tắc bầu cử trực tiếp nhằm bảo đảm quyền và trách nhiệm chính trị của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu thể hiện ý chí và sự lựa chọn riêng của từng cử tri, vì vậy không ai được phép thực hiện quyền này thay người khác.

Trường hợp không tự viết phiếu được

Trong thực tế, có những cử tri già yếu, khuyết tật hoặc không thể tự viết phiếu bầu. Pháp luật cho phép những người này nhờ người khác viết hộ phiếu bầu.

Tuy nhiên, người viết hộ phải ghi đúng ý chí của cử tri, không được tự ý lựa chọn thay. Việc viết hộ thường được thực hiện tại khu vực bỏ phiếu và dưới sự giám sát của tổ bầu cử để bảo đảm tính minh bạch.

Sau khi được viết hộ, cử tri vẫn là người trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu.

Có thể mang hòm phiếu đến tận nhà

Đối với những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do ốm đau, già yếu hoặc vì lý do sức khỏe, tổ bầu cử có thể mang hòm phiếu phụ đến nơi ở để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Quy định này nhằm bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều có cơ hội thực hiện quyền bầu cử của mình, đồng thời vẫn giữ nguyên nguyên tắc cử tri tự bỏ phiếu.

Mỗi lá phiếu là một quyền công dân

Bầu cử là quyền chính trị quan trọng của công dân, thể hiện sự tham gia vào đời sống chính trị và lựa chọn người đại diện cho mình.

Vì vậy, trong các kỳ bầu cử, cử tri cần lưu ý rằng mỗi người phải tự thực hiện quyền bỏ phiếu của mình, không bầu thay cho người khác, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật để bảo đảm kỳ bầu cử diễn ra dân chủ, minh bạch và đúng quy định.