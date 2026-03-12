Cậu bé Baby Shark nay đã khôn lớn sau 10 năm, điển trai chẳng kém idol K-Pop

HHTO - Những hình ảnh của cậu bé Baby Shark hiện tại, sau 10 năm kể từ khi MV ra mắt khiến dân tình chú ý.

Ra mắt từ năm 2016, video âm nhạc Baby Shark Dance của Pinkfong vẫn giữ vững kỷ lục lượt xem cao nhất lịch sử YouTube. Sau một thập kỷ ra mắt, những thông tin về em bé "cá mập con" góp mặt trong bài hát nay được nhiều cư dân mạng săn lùng, qua đó bày tỏ sự bất ngờ vì cậu đã khác xưa rất nhiều.

Theo thông tin từ truyền thông quốc tế, cậu bé dễ thương trong Baby Shark Dance có tên Park Geon Roung, sinh năm 2008 và là người Hàn Quốc. Khi tham gia quay video, cậu chỉ mới khoảng 8 tuổi, ghi điểm nhờ nụ cười ngây thơ, động tác múa bắt chước cá mập trong khi đang đeo trên mình chiếc phao bơi hoạt hình ngộ nghĩnh. Cùng với hình ảnh gia đình cá mập, cậu bé đã trở thành biểu tượng không thể quên của thế hệ trẻ em toàn cầu.

Sau thành công của Baby Shark Dance, Park Geon Roung tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Cậu tham gia nhóm nhạc thiếu nhi Play With Me Club vào cuối năm 2020, cho ra mắt ca khúc đầu tay Let's Play. Hiện tại, Geon Roung đã 17 tuổi và trở thành một thiếu niên cao lớn. Cư dân mạng có thể theo dõi trang Instagram cá nhân của cậu vốn được chia sẻ công khai. Trên đó, Geon Roung vẫn để thông tin bản thân là "cậu bé Baby Shark", đồng thời thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường điển trai, chẳng khác nào thần tượng K-Pop.

Cậu bé Baby Shark - Park Geon Roung sau 10 năm. Nguồn: @geonroung

Ngoài việc đi học và tập luyện vũ đạo, Geon Roung còn tích cực tham gia xây dựng nội dung YouTube dành cho giới trẻ qua kênh Pocket TV, và vẫn duy trì hình ảnh gắn liền với Baby Shark. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ca khúc gây sốt này, cậu đã đăng tải loạt ảnh và video ăn mừng, khoe bản thân tái hợp cùng chú Cá mập con dễ thương.

Geon Roung ăn mừng Baby Shark 10 tuổi. Nguồn: @geonroung

Baby Shark là một trong những cơn sốt văn hóa lớn nhất thập kỷ qua. Video gốc được Pinkfong đăng tải vào tháng 6/2016 với độ dài chỉ 2 phút, kể câu chuyện gia đình cá mập qua lời ca lặp lại đơn giản và điệu nhảy vui nhộn. Từ một bài hát thiếu nhi, Baby Shark bùng nổ thành hiện tượng toàn cầu, được dịch sang nhiều ngôn ngữ, xuất hiện trong phim ảnh, chương trình truyền hình, trở thành trào lưu cover và được chế thành meme trên mạng.

Baby Shark Dance giữ kỷ luc lượt xem mọi thời đại trên YouTube.

Tính đến năm 2026, Baby Shark Dance đã vượt mốc hơn 16 tỷ lượt xem trên YouTube, giữ vững ngôi vị video được xem nhiều nhất mọi thời đại, vượt xa các hit lớn như Despacito hay See You Again. Thành tích này còn giúp Pinkfong đạt kỷ lục Guinness, trở thành đế chế nội dung giải trí dành cho các bé với hàng loạt sản phẩm ăn theo từ đồ chơi, sách, phim hoạt hình đến tour biểu diễn.