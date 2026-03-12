Đoàn viên, thanh niên sôi nổi tham gia chương trình Ngày hội Cử tri trẻ TP.HCM

HHTO - Gần 1.000 bạn trẻ tại TP.HCM vừa cùng tham gia "Ngày hội Cử tri trẻ: Tôi đi bầu - Tôi tự hào". Tại đây, các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên được dịp trải nghiệm mô phỏng quy trình bỏ phiếu bầu cử trước hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức vào ngày 15/3 tới.

Hòa trong không khí rộn ràng cả nước cùng chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều địa phương đã và đang tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cử tri hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này cũng như tiêu chuẩn của người ứng cử.

Tối 11/3, Thành Đoàn TP.HCM phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân Uyên tổ chức chương trình Ngày hội Cử tri trẻ. Cùng với sự tham dự của quý đại biểu, lãnh đạo đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, chương trình còn thu hút hơn 500 cử tri, đoàn viên, thanh niên và nhân dân cùng tụ hội về Quảng trường 29/4, phường Tân Uyên.

"Ngày hội Cử tri trẻ" là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo không khí sôi nổi hướng tới ngày bầu cử 15/3, đồng thời tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về pháp luật bầu cử, phát huy tinh thần trách nhiệm của cử tri trẻ trong việc tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng và phát triển địa phương.

Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi, rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ hướng về tình yêu quê hương, đất nước. Cùng với đó, khung thời gian dành cho phần giao lưu, tuyên truyền đã mang đến thông điệp về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ảnh: Trang Thông tin phường Tân Uyên - Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, chương trình còn trình chiếu đoạn clip tuyên truyền về Ngày hội Cử tri trẻ, kết hợp các nội dung truyền thông về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia bầu cử, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Quy trình bỏ phiếu bầu cử của cử tri. Nguồn clip: Trang Thông tin phường Tân Uyên - Hồ Chí Minh

Trong dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thành đoàn TP.HCM đã trao tặng 50 phần quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Uyên, thể hiện sự quan tâm, động viên lực lượng lao động trẻ tiếp tục nỗ lực trong lao động, sản xuất và tham gia các hoạt động xã hội.

Trước đó, vào tối 10/3, tại Sân đa năng Ký túc xá Đại học Bách Khoa, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức chương trình Cử tri trẻ TP.HCM "Tôi đi bầu - Tôi tự hào". Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Thành Đoàn, lãnh đạo phường Diên Hồng cùng 400 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đại diện cho 1.428 cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử của Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM.

Ảnh: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

Chương trình mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm trang bị kiến thức cho các cử tri trẻ chuẩn bị cho Ngày hội bầu cử của toàn dân như: Tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tìm hiểu các nội dung liên quan đến ngày bầu cử 15/3/2026 và quy trình bỏ phiếu, đồng thời tham gia mini game kiến thức về bầu cử; lắng nghe chia sẻ của đại diện cử tri trẻ lần đầu đi bầu; trải nghiệm mô phỏng quy trình bỏ phiếu bầu cử;...