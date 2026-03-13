Homestay ở Lô Lô Chải bị đình chỉ sau phản ánh “chặt chém” bữa ăn 920.000 đồng

HHTO - Một homestay tại thôn Lô Lô Chải vừa bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động dịch vụ ăn uống sau khi du khách phản ánh bữa cơm trưa gần 1 triệu đồng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Tranh cãi từ mâm cơm 4 món giá 920.000 đồng

Trước đó, một du khách chia sẻ trên mạng xã hội về trải nghiệm ăn trưa tại một homestay ở Lô Lô Chải, gần Cột cờ Lũng Cú.

Theo phản ánh, ngày 6/3, nhóm khách gọi một mâm cơm gồm các món quen thuộc như gà, thịt lợn, canh cá và rau. Sau bữa ăn, chủ cơ sở tính tổng cộng 920.000 đồng, khiến du khách cho rằng mức giá này quá cao so với bữa ăn thông thường.

Hình ảnh mâm cơm và thông tin về giá tiền nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng giá bữa ăn “đắt bất thường”, trong khi một số ý kiến khác cho rằng cần xem xét số lượng người ăn và khẩu phần trước khi kết luận.

Chính quyền vào cuộc kiểm tra

Sau khi sự việc gây chú ý, chính quyền xã Lũng Cú đã thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú tại thôn Lô Lô Chải.

Đoàn kiểm tra tiến hành rà soát 6 nhà hàng và 8 homestay trong khu vực. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tồn tại trong hoạt động kinh doanh du lịch, như:

Một số cơ sở không niêm yết giá dịch vụ theo quy định.

Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo.

Chưa khai báo lưu trú cho khách theo quy định.

Khu vực chế biến thực phẩm còn thiếu trang thiết bị bảo hộ.

Trong đó, 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 27 triệu đồng.

Đối với Nhà hàng A Mẩy - cơ sở bị du khách phản ánh, đoàn kiểm tra xác định có một số vi phạm như không niêm yết giá, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thực và lưu mẫu thực phẩm, nhân viên chế biến cũng không sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ.

Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý và yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống để khắc phục các sai phạm trước khi được phép hoạt động trở lại.

Tổ công tác làm việc với chủ cơ sở Homestay - Nhà hàng A Mẩy.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch

Lô Lô Chải là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ), nằm ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú. Những năm gần đây, lượng khách đến tham quan và lưu trú tại khu vực này tăng nhanh, kéo theo sự phát triển mạnh của các homestay và dịch vụ ăn uống.

Chính quyền địa phương cho biết việc kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch, bảo vệ quyền lợi du khách và giữ gìn hình ảnh điểm đến trong bối cảnh lượng khách tới đây ngày càng đông.