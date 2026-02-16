Cặp sao Thái Lan xin lỗi vì gọi áo dài là "trang phục truyền thống Trung Quốc"

Cư dân mạng Việt Nam, Thái Lan cũng như Trung Quốc những ngày qua bàn luận xôn xao về bộ ảnh của cặp đôi LenaMiu (Lena Lorena Schuett - Miu Natsha Taechamongkalapiwat).

Cụ thể, tối 13/2, cặp sao My Safe Zone The Series đăng tải bộ ảnh mới nhân dịp Tết Nguyên đán trên các nền tảng Instagram, X, Weibo và Rednote/Xiaohongshu. Trong bối cảnh đậm chất Á Đông, bộ đôi Thái Lan diện áo dài truyền thống cùng quần lụa.

Bài viết ghi rõ credit trang phục của local brand Việt OnOnMade. Thương hiệu cũng đã xác nhận rằng hai nữ diễn viên mặc thiết kế Áo dài Lưu Xuân từ BST Giao.

Tuy nhiên, từ nhạc nền tới phần chú thích bài đăng cũng như bình luận của hai sao nữ lại dùng hoàn toàn bằng tiếng Trung. Trong đó, chi tiết sao nữ Thái Lan khẳng định đang diện "trang phục truyền thống Trung Quốc" khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Các bình luận "nhắc nhở" cặp sao bằng tiếng Việt, tiếng Trung xuất hiện dày đặc chỉ sau vài giờ đăng tải. Nhiều ý kiến nhận định đây không đơn thuần là nhầm lẫn mà là sai sót nghiêm trọng về kiến thức, nhận diện văn hóa, đặc biệt là đối với bộ ảnh được đầu tư kỳ công của cả một ê-kíp.

Rạng sáng 14/2, trang fanpage Việt Nam của cặp đôi đăng tải bài viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh thể hiện lập trường về sự việc. Họ nói rằng cộng đồng fan Việt "cảm thấy thất vọng và bị xúc phạm sâu sắc" khi trang phục truyền thống của quốc gia bị "nhầm lẫn và xuyên tạc". Cộng đồng này xác nhận sẽ tạm ngưng hỗ trợ hoạt động của LenaMiu cho đến khi có lời giải thích chính thức và xin lỗi đầy đủ từ các bên liên quan.

Trước làn sóng chỉ trích lan rộng, bài viết được chính chủ chỉnh sửa bằng cách xóa bỏ cụm từ sai lệch, sau đó là gỡ khỏi tất cả các nền tảng. Một ngày sau, Miu Natsha đăng tải Story Instagram cho biết cô đại diện cặp đôi cũng như đội ngũ chân thành xin lỗi người hâm mộ Việt Nam và Trung Quốc về bài đăng “hiểu nhầm ngoài ý muốn”.

Nữ diễn viên đính chính trang phục xuất hiện trong bộ ảnh là áo dài - trang phục truyền thống của Việt Nam: "Chúng tôi vô cùng tôn trọng nền văn hóa tươi đẹp và lịch sử phong phú của Việt Nam. Chúng tôi thực sự biết ơn vì có cơ hội để học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện mình hơn. Sắp tới, chúng tôi cam kết sẽ tìm hiểu, thấu hiểu và chia sẻ một cách tôn trọng văn hóa của mọi quốc gia mà chúng tôi có mối liên kết."

Lena sau đó cũng có động thái tương tự: "Tôi hoàn toàn không có ý định xuyên tạc hay thiếu tôn trọng một phần văn hóa Việt Nam tươi đẹp và ý nghĩ như vậy."

Tuy nhiên, một bộ phân khán giả cho rằng lời xin lỗi chưa thỏa đáng. Điểm gây tranh cãi nằm ở cách diễn đạt khi nội dung tập trung xin lỗi người hâm mộ vì sự hiểu nhầm, thay vì thừa nhận trực diện sai sót trong việc gọi nhầm áo dài là “trang phục truyền thống Trung Quốc”. Việc chuyển trọng tâm từ sai sót văn hóa sang “hiểu lầm ngoài ý muốn” bị cho là làm nhẹ đi bản chất sự việc.

Trong bài đăng của Miu Natsha, cách phân bổ nội dung xin lỗi giữa các cộng đồng cũng nhận ý kiến trái chiều. Lời xin lỗi gửi đến người hâm mộ Trung Quốc được nhấn mạnh về “sự nhầm lẫn hoặc cảm giác không thoải mái từ việc kết hợp các yếu tố văn hóa”. Trong khi đó, đối với cộng đồng fan Việt Nam, nơi có trang phục bị gọi sai tên lại chỉ được đề cập chủ yếu ở khía cạnh tôn trọng và học hỏi. Điều này khiến một bộ phận khán giả cảm thấy sự việc vẫn chưa được nhìn nhận đúng mức.