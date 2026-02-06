Coco Rocha nói gì khi nhận lời làm vedette show của NTK Việt lập kỷ lục thế giới?

HHTO - "Nữ hoàng tạo dáng" Coco Rocha gây trầm trồ khi đảm nhận vị trí kết màn trong show diễn xác lập kỷ lục thế giới của NTK Phan Huy.

Phan Huy là tâm điểm chú ý trong cộng đồng thời trang Việt tuần qua khi là đại diện Việt Nam đầu tiên và duy nhất góp mặt trong lịch trình Paris Haute Couture Fashion Week Xuân Hè 2026. Phan Huy đồng thời cũng xác lập kỷ lục, trở thành NTK trẻ nhất lịch sử thế giới ra mắt BST trong khuôn khổ tuần lễ thời trang danh giá nhất hành tinh.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Phan Huy gói gọn trọn vẹn cảm xúc bằng ba tính từ: Vinh dự, Tự hào và Hạnh phúc.

Bộ sưu tập mới của Phan Huy gồm 34 thiết kế, xây dựng xoay quanh hình tượng Cành Vàng Lá Ngọc. Ý tưởng của Phan Huy bắt nguồn từ ba chậu hoa có thật, là cổ vật đang được trưng bày tại Huế, đồng thời gợi nhắc tới tầng lớp quý tộc trong xã hội phong kiến xưa.

Dựa theo tông màu của ba chậu hoa bảo vật, các sáng tạo của BST có gam hồng, tím pastel phối cùng trắng và be. Bảng màu chủ đạo toát lên phong thái tiểu thư thanh tao cùng như hơi thở ấm áp của mùa Xuân.

Để đáp ứng những chuẩn mực khắt khe của Liên đoàn Haute Couture (FHCM), Phan Huy cùng đội ngũ dành hơn 5 tháng miệt mài nghiên cứu ý tưởng đến phát triển chất liệu. NTK Việt tập trung sâu vào yếu tố kỹ thuật, đẩy giới hạn tay nghề lên mức cao nhất.

Chất liệu lưới đàn hồi horsehair braid vốn là dấu ấn đặc trưng trong các tạo tác của Phan Huy tiếp tục xuất hiện nhưng được xử lý theo hướng hoàn toàn mới. Thay vì may trực tiếp lên bề mặt hay tạo hình khối, NTK tách nhỏ sợi, xử lý nhiệt để tạo thành sợi cước, sau đó gom thành từng chùm và đính kết lên váy. Cách sắp đặt gợi nhớ hình ảnh ô cửa sổ quen thuộc trong kiến trúc và đời sống Việt Nam.

Phan Huy khai thác kỹ thuật đính kết và tạo hình mang tính cách điệu từ các loại thẻ bài như lệnh bài, kim bài, ngân khánh hay kim khánh. Kỹ thuật luồn hạt màu vào ống lưới đàn hồi tạo điểm nhấn tinh tế về màu sắc và chiều sâu bề mặt.

Ngay từ bộ cánh mở màn, Phan Huy tái hiện sinh động hình ảnh tiểu thư đài các qua thiết kế đầm kết hợp ô lồng bướm triều Nguyễn. NTK trẻ cho biết đây là thiết kế đòi hỏi mức độ chính xác, kỳ công và tay nghề thủ công cực kỳ cao.

Đội ngũ sáng tạo sắp xếp tỉ mỉ chi tiết horsehair braid thành các hoa văn lồng ghép phức tạp trên thân váy nhằm tạo cảm giác trong trẻo và nhẹ nhàng. "Chúng tôi phải dàn dựng toàn bộ cấu trúc trước, tính toán chính xác độ dài từng đoạn sợi nhằm đảm bảo phom dáng hoàn hảo nhất" - Phan Huy nhấn mạnh.

Gây ấn tượng mạnh mẽ nhất về mặt thị giác là chiếc đầm dát vàng kết hợp cùng mạng che mắt. NTK Phan Huy phát triển loại chất liệu hoàn toàn mới bằng cách kết hợp cườm, ngọc trai và đá mắt mèo trên nền cấu trúc sợi kẽm mảnh.

Theo chia sẻ từ NTK, đây là một trong những mẫu trang phục tiêu tốn nhiều thời gian, công sức nhất của BST. "Thiết kế đặc biệt kỳ công này cần tới 14 nghệ nhân phối hợp thực hiện liên tục trong gần hai tháng để hoàn thiện".

Nhóm nghệ nhân thủ công đã xử lý tổng cộng tới hơn 3400 chi tiết lá từ chất liệu organza bồi nhiều lớp cho mẫu đầm tím chuyển sắc trắng và thiết kế đính lá đỏ do siêu mẫu Coco Rocha trình diễn.

Sự xuất hiện của siêu mẫu Coco Rocha ở vị trí vedette là điểm nhấn của buổi trình diễn. Phan Huy chia sẻ rằng đội ngũ Việt Nam đã trải qua nhiều buổi trao đổi cùng với "nữ hoàng tạo dáng" trước khi nhận được cái gật đầu từ cô.

NTK trẻ tâm sự rằng ê-kíp vô cùng ấn tượng trước thái độ chuyên nghiệp và sự gần gũi của Coco Rocha ngay từ buổi thử đồ đầu tiên. "Đặc biệt, Coco Rocha luôn đứng chờ trong hậu trường, dành lời khen, động viên và khích lệ cho từng người mẫu đàn em ở các lượt diễn. Tôi xúc động trước tinh thần nâng đỡ và sẻ chia đáng trân trọng của một người tiền bối dành cho thế hệ sau." - NTK Phan Huy cho biết.

Ít giờ sau khi show diễn khép lại, Coco Rocha có bài đăng chúc mừng NTK người Việt trên trang cá nhân. Cô gọi màn ra mắt của PHAN HUY tại Paris Haute Couture Fashion Week là “khoảnh khắc lịch sử”.

“Lịch sử đã được viết nên! Khoảnh khắc chứng kiến nhà mốt Việt Nam đầu tiên bước vào lịch trình Couture chính thức, với một BST tràn đầy cảm xúc, di sản và tầm nhìn, tôi vô cùng xúc động. Việc được mời khép lại show diễn này là vinh dự đặc biệt đối với tôi.” - Nữ siêu mẫu chia sẻ.