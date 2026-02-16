Single's Inferno 5: Lý do khiến 3/5 cặp hot nhất chia tay, Min Gee "cạch mặt" Seung Il

HHTO - Người hâm mộ show "Single's Inferno 5" vừa có một ngày Valentine buồn khi có 3/5 cặp "endgame" xác nhận không còn hẹn hò sau khi rời Đảo Địa Ngục. Trong đó, Min Gee và Seung Il gây sốc khi có cái kết ngoài đời không êm đẹp.

Mới đây, nhà đài Netflix phát hành 6 tập đặc biệt, tiết lộ câu chuyện hậu trường cũng như tình trạng quan hệ của các người chơi Single's Inferno 5 hiện tại. Thông tin chỉ có 1 cặp Hyunker - cặp đôi hẹn hò thật sự ngoài đời thực sau show khiến fan tiếc nuối.

Từng là cặp đôi hot nhất mùa 5, Min Gee - Seung Il gây sốc khi xác nhận chưa bao giờ thực sự là một cặp đôi sau khi rời Đảo Địa Ngục.

Nữ vận động viên cho biết mối quan hệ “khá phức tạp”, mọi thứ đã “bị cắt đứt từ phía anh ấy”. Cô cảm thấy mình rơi vào tình thế đơn phương. “Người mà tôi thích vẫn đang mắc kẹt trong Địa Ngục!" - phát ngôn của "Karina làng điền kinh" khiến người xem "quặn lòng".

“Nếu quay ngược thời gian với những gì tôi biết bây giờ, tôi vẫn chọn Seung Il. Nhưng tôi cảm thấy tồi tệ cho chính bản thân mình.” - Min Gee trả lời phỏng vấn riêng.

Trong khi đó, Seung Il nhìn nhận cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè. Anh thừa nhận bản thân chưa nỗ lực đủ và không thể thực hiện lời hứa sẽ bày tỏ nhiều hơn khi ra ngoài đảo.

Xuyên suốt 6 tập đặc biệt, Min Gee và Seung Il gần như không tương tác riêng, không ngồi lại nói chuyện riêng như nhiều cặp khác. Trên mạng xã hội, cả hai theo dõi hầu hết người chơi khác nhưng không theo dõi nhau. Chỉ đến khi netizen bàn tán rầm rộ, họ mới nhấn follow đối phương. Động thái được cho là khá gượng gạo, phản ánh quan hệ không mấy êm đẹp giữa hai ngôi sao nổi tiếng nhất show.

Mina Sue và Sung Hun xác nhận không phát triển được quan hệ hẹn hò ngoài đời. Theo Sung Hun, lịch trình bận rộn cũng như khoảng cách địa lí là rào cản lớn cho cả hai.

Về phía Mina Sue, cô cho biết hành trình tại Đảo Địa Ngục không phải một trải nghiệm dễ chịu. Việc gặp gỡ lại Sung Hun vô tình gợi nhớ tới những ký ức tiêu cực đó. “Thành thật mà nói, tôi không thích cảm giác đó. Nhưng anh ấy là chàng trai tốt và tôi cảm thấy biết ơn, dựa dẫm vào anh ấy nhiều.” - Mina Sue bộc bạch.

Kim Go Eun và Woo Sung Min cho biết cả hai "chỉ là bạn" sau Single's Inferno.

Quá trình tìm hiểu của cặp đôi không thuận lợi vì tin tức nữ người mẫu tham gia show hẹn hò bị lộ quá sớm. Cả hai không thể hẹn gặp ở những nơi công cộng, tránh tiết lộ kết quả. Kim Go Eun cũng cho biết cả hai có tính cách tương đồng nhưng cũng chính điều này lại gây ra nhiều xung đột.

Trong tập đặc biệt, sự chú ý được chuyển hướng sang I Geon và Go Eun. Hai thí sinh hóa giải hiểu lầm nhờ lần nói chuyện riêng. Buổi ăn tối sau đó được cho là mở ra cơ hội tiến xa hơn ngoài đời của cặp sao gây tiếc nuối nhất mùa giải.

Joo Young - Jae Jin là một trong số ít cặp endgame giữ được nhịp kết nối ổn định hậu chương trình. Cả hai liên lạc thường xuyên, góp mặt ủng hộ tại các sự kiện triển lãm hay show diễn của đối phương.

Theo tiết lộ từ đội ngũ sản xuất, có những cặp đôi vẫn bên nhau nhưng chọn cách giữ kín tình trạng mối quan hệ và Joo Young - Jae Jin được cho là một trong số đó.

Su Been và Hee Sun là cặp duy nhất hẹn hò công khai sau Single's Inferno 5. Rời khỏi Đảo Địa Ngục, Hee Sun có khoảng một tháng ở Hàn Quốc trước khi trở lại Mỹ. Trong thời gian đó, cả hai đã hẹn hò 5 lần.

Cặp đôi từng trải qua giai đoạn chông chênh, Su Been thậm chí có lúc ngắt liên lạc 2-3 ngày vì bối rối về cảm xúc. Sau khi cân nhắc nghiêm túc, cả hai quyết định tiến tới.

Trong tập hội ngộ dàn cast, cặp đôi khiến fan xao xuyến vì hàng loạt hành động tình tứ thân mật. Cặp đôi Gen Z cũng có lần "mở lòng" chân thành với nhau về cảm xúc đối phương, những trăn trở khi yêu xa.

Ngày phát sóng chuỗi tập đặc biệt trùng với ngày lễ Tình nhân 14/2, nàng hậu 23 tuổi cập nhật story Instagram hình đôi cùng Su Been. Đây được xem như động thái "ngầm xác nhận" cả hai vẫn đang trong quan hệ tốt đẹp tới hiện tại.