Lee Sung Kyung sắp gia nhập cuộc đua rating, Park Shin Hye là diễn viên hot nhất

HHTO - "The Judge Returns" đã "xông đất" năm 2026 cho đài MBC quá "trộm vía" với rating vượt mốc 2 chữ số. Park Shin Hye và "Undercover Miss Hong" đã chính thức leo lên đầu bảng phim - diễn viên được quan tâm nhất tuần.

The Judge Returns (Thẩm Phán Trùng Sinh) đã chính thức khép lại với tỉ suất người xem trung bình toàn quốc tập cuối là 12.8% - cao nhất trên tất cả các chương trình phát sóng cùng khung giờ trên các đài. Ji Sung lại bỏ túi thêm một vai diễn thú vị, đáng nhớ với thẩm phán Lee Han Young.

The Judge Returns cho MBC khởi đầu năm 2026 tưng bừng, rạng rỡ khi bắt đầu với rating 4.3%, sau đó tăng gấp đôi ở tuần kế tiếp, giữ vững phong độ với rating 2 chữ số xuyên nửa chặng sau. Năm 2025, đài MBC gần như đuối sức trên đường đua truyền hình khi phim nối phim "flop" với rating loanh quanh 2 - 3%.

Nối sóng The Judge Returns, In Your Radiant Season do Lee Sung Kyung và Chae Jong Hyeop đóng chính sẽ chiếu vào ngày 20/2. Được chắp bút bởi biên kịch She Was Pretty, Still 17, phim kể về chuyện tình ấm áp giữa Sunwoo - một người đàn ông sống mỗi ngày như kỳ nghỉ Hè thú vị và Song Ha Ran - cô gái tự nhốt mình như thể cuộc sống là một mùa Đông lạnh giá.

To My Beloved Thief (Tên Trộm Dấu Yêu) không chênh nhiều so với tuần trước, ghi nhận rating 6.9% và 6.4% ở tập 13 và 14. Tập 3 và 4 của Our Universe 1.8% và 1.5% - con số không khả quan.

Undercover Miss Hong (Điều tra viên Hong) đạt 7.1% và 8.6% ở tập 9 và 10. Hong Geum Bo (Park Shin Hye) bị kéo vào câu chuyện của Go Bok Hee khi cô vạch trần thân phận của Kang Na Ra. Ở bảng xếp hạng phim và diễn viên được quan tâm nhất tuần 1 tháng 2 do Good Data Corporation thống kê, Park Shin Hye và Undercover Miss Hong cũng vươn lên dẫn đầu.

Quán quân 3 tuần liên tiếp Go Youn Jung và Can This Love Be Translated (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không) đã giảm tốc nhanh. Phim rớt 2 hạng, xuống vị trí thứ 3. Go Youn Jung trụ ở hạng 6, trong khi Kim Seon Ho rơi khỏi Top 10. Dự đoán, ở tuần 2 tháng 2, The Art of Sarah (Nghệ thuật lừa dối của Sarah) sẽ là ứng cử viên "bay vèo" lên đầu bảng.