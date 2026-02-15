Our Universe: Nhóc tì Yu Ho gây sốt với loạt biểu cảm đáng yêu bị hiểu lầm là AI

HHTO - Chưa thể nói trọn vẹn một câu hoàn chỉnh, cậu nhóc 2 tuổi Yu Ho đã khiến fan phim Hàn "ghiền" chỉ bằng đôi má bánh bao và những biểu cảm tự nhiên đến mức bị nghi là... công nghệ AI. Dù đứng cạnh dàn sao "áp đảo" về tuổi tác, "bé iu" này vẫn nghiễm nhiên trở thành tâm điểm, chiếm trọn spotlight trong mọi khung hình mà mình xuất hiện.

Park Yu Ho (vào vai Sun Woo Joo) vừa tròn 2 tuổi khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Our Universe. Dù cao vỏn vẹn 85cm và nặng 11kg, nhưng diễn viên nhí này lại sở hữu năng lượng cực lớn mỗi khi xuất hiện.

Với vóc dáng nhỏ xinh vừa vặn một cái ôm và đôi lông mi dài cong vút, Yu Ho trông chẳng khác nào búp bê đời thực đang chập chững bước đi giữa phim trường. Ngoài đời, cậu nhóc này cực kỳ năng động với niềm đam mê dành cho khủng long, những món đồ màu xanh dương và đặc biệt là rất "nghiện" bánh que Pepero.

Cậu bé Park Yu Ho đã được chú ý từ một khoảnh khắc cực kỳ "khó đỡ" ngay trước ống kính của hàng chục phóng viên. Trong khi các diễn viên khác đang bận rộn trả lời phỏng vấn, Yu Ho lại ngang nhiên ngồi... xem điện thoại.

Thực tế là mọi người cũng (đành lòng) phải cho em bé xem điện thoại để đảm bảo Yu Ho có thể ngồi im trong suốt buổi họp báo. Hình ảnh ngây ngô đáng yêu này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán hài hước trên mạng xã hội. Đây có lẽ là trường hợp hiếm hoi mà một diễn viên chính (phạm luật ngầm) dùng thiết bị cá nhân trước ống kính lại nhận về sự ủng hộ nhiệt tình đến vậy.

Dân tình phải phì cười trước những khoảnh khắc "khó đỡ" của Yu Ho.

Không chỉ có vẻ ngoài "búng ra sữa", em bé 2 tuổi Yu Ho còn khiến người xem ngạc nhiên bởi sự dạn dĩ và cách tương tác cực kỳ nhạy bén trước ống kính. Trong những cảnh quay chung với 2 "bạn diễn" lớn, cậu bé có những biểu cảm và ánh mắt ăn khớp đến mức nhiều người hoài nghi đoàn phim đã sử dụng công nghệ AI để can thiệp.

Cứ mỗi lần Yu Ho xuất hiện là khán giả lại "tan chảy" với những biểu cảm tự nhiên đến mức khó tin.

Ê-kíp cực kiên nhẫn chờ đợi từng khoảnh khắc đáng yêu của em để đưa lên phim tự nhiên nhất.

Tuy nhiên, mọi thắc mắc đều được giải đáp qua những đoạn video hậu trường ghi lại trọn vẹn những biểu cảm tự nhiên và đáng yêu vô đối của nhóc tì này. Để có được vài giây hoàn hảo trên phim, cả ê-kíp đã phải kiên nhẫn chờ đợi từng cử động tự nhiên nhất của bé. Nhìn cảnh Yu Ho vô tư nghịch ngợm hay bập bẹ gọi tên bạn diễn, người xem mới nhận ra đây hoàn toàn là phản xạ đến từ sự thân thuộc của em.

Mới 2 tuổi nhưng Yu Ho đã biết cách "tạo dáng" bắt chéo chân cực chuyên nghiệp, đúng chuẩn thần thái của một "ông cụ non".

Trong Our Universe, nhân vật Woo Joo không chỉ là một "vệ tinh" nhỏ mà còn là lý do để hai con người tìm thấy tiếng nói chung và xích lại gần nhau hơn. Sau bi kịch mất đi cha mẹ, sự tồn tại của bé buộc hai người cô chú vốn là "thông gia aka oan gia" phải dọn về sống chung. Từ những lúng túng khi lần đầu thay bỉm, pha sữa, tình cảm giữa họ dần nảy nở. Chính sự hồn nhiên của đứa trẻ đã giúp người lớn chữa lành những vết thương lòng và học cách trở thành một gia đình thực thụ.

Sự xuất hiện của nhóc tì Park Yu Ho giống như một viên kẹo ngọt, khiến ai đã lỡ xem thì "không có lối thoát".

Hiện tại, tài khoản Instagram cá nhân của Yu Ho đang có lượng người theo dõi lớn với hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận dưới mỗi bài đăng. Nhiều khán giả thừa nhận xem phim không chỉ vì cặp đôi chính, mà còn để chờ đợi những khoảnh khắc đời thường siêu đáng yêu của nhóc tì này.