Đoàn Minh Anh: Hành trình từ vai phụ đến nữ chính phim "Nhà Ba Tôi Một Phòng"

HHTO - Trong khi phim Tết "Nhà Ba Tôi Một Phòng" vẫn đang được săn đón tại phòng vé, nữ chính Đoàn Minh Anh đã "nhá hàng" vai diễn thứ ba, dự kiến ra rạp vào dịp nghỉ lễ 30/4.

Từ vai phụ đầu tay

Đoàn Minh Anh - tân binh của điện ảnh Việt sinh năm 2008 - hiện đang theo học tại Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TP.HCM. Năm 2025, ở tuổi 17, Minh Anh chính thức chào sân điện ảnh với vai phụ trong phim Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Làm việc cùng dàn diễn viên thực lực như Quốc Huy, Đinh Ngọc Diệp và đạo diễn Victor Vũ, nữ diễn viên Gen Z khi được đánh giá có lối diễn mộc mạc, biểu cảm tự nhiên.

Trong vai Nga - nạn nhân của vụ mất tích bí ẩn, dù thời lượng xuất hiện ít nhưng Minh Anh đã diễn tròn vai, dẫn dắt tốt mạch cảm xúc để làm nổi bật ý đồ tạo nên màu sắc u ám cho toàn bộ câu chuyện. Ở những phân đoạn mang yếu tố kinh dị, Minh Anh gây ấn tượng mạnh bằng ánh mắt ám ảnh và khả năng kiểm soát biểu cảm tinh tế.

Dù tên tuổi chỉ mới "phủ sóng" trong một năm nay, nhưng "nàng thơ" của Victor Vũ đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi cô chỉ mới 7 tuổi. Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, dễ thương khi ấy đã là gương mặt quảng cáo "ăn khách", xuất hiện trên TVC của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Thời điểm đó, Minh Anh cũng thử sức làm mẫu nhí, tham gia các cuộc thi về sắc đẹp và tài năng tuổi teen.

Năm 2017, Minh Anh đạt giải Quán quân Diễn viên nhí, sau đó góp mặt trong một số dự án phim như Chạy Đi Rồi Tính, Siêu Trộm… nhưng chưa nổi bật. Đến năm 2019, Minh Anh trở thành Á khôi 1 cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam. "Bén duyên" và nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật từ bé, nhưng Minh Anh vẫn ưu tiên cho việc học tập, song song đó, sẽ tìm cơ hội "mở khóa", nâng cấp bản thân qua những dự án phù hợp.

Đến "con gái Trường Giang", "bạn gái Anh Tú Atus"

Đầu năm 2026, Đoàn Minh Anh ra mắt khán giả với vai nữ chính An - đóng cặp cùng Anh Tú Atus, là con gái của Trường Giang trong phim Nhà Ba Tôi Một Phòng. Nữ diễn viên hóa thân thành một nữ sinh lớp 12 - lứa tuổi khá tương đồng với cô - đang đối diện áp lực từ gia đình, đặc biệt là sự kiểm soát chặt chẽ của người cha, cùng những hoang mang về định hướng tương lai.

Trong phim, Minh Anh không chỉ giữ được phong độ ở những phân đoạn cao trào mà còn thể hiện mượt mà các khoảnh khắc đời thường. Những rung động đầu đời, sự nổi loạn thầm lặng của tuổi mới lớn, hay cảm giác bức bối khi bị áp đặt được Minh Anh lột tả chân thật.

Song song với sự tiến bộ về diễn xuất, Đoàn Minh Anh còn ghi điểm nhờ hình ảnh cá nhân tích cực. Sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh với những đường nét hài hòa, tự nhiên, cô đại diện cho vẻ đẹp trong trẻo, không phụ thuộc vào các xu hướng thẩm mỹ nhân tạo. Chính điều này giúp Minh Anh trở thành lựa chọn đáng tin cậy của nhiều đạo diễn khi tìm kiếm những gương mặt mới mang tính biểu đạt cao trên màn ảnh rộng.

Đáng chú ý, trong khi Nhà Ba Tôi Một Phòng vẫn đang giữ sức nóng tại phòng vé, Minh Anh đã hé lộ dự án tiếp theo, dự kiến ra mắt vào dịp 30/4 - phim kinh dị Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Với nền tảng đã được khẳng định qua hai tác phẩm trước, khán giả kỳ vọng Minh Anh sẽ tiếp tục khai phá những giới hạn mới của bản thân trong những vai diễn sắp tới.