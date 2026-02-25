Miu Lê khoe diện mạo mới sau khi tháo sụn mũi, nhan sắc tự nhiên gây chú ý

HHTO - Sau gần 2 tháng “chia tay” sụn mũi, Miu Lê thoải mái khoe diện mạo mới và nhận về nhiều lời khen.

Dạo gần đây, người hâm mộ phát hiện diện mạo của Miu Lê có sự khác lạ. Trong những bức ảnh đời thường được đăng tải trên trang cá nhân, nữ ca sĩ xuất hiện với gương mặt thanh thoát, sống mũi tự nhiên và thần thái nhẹ nhàng hơn trước.

Nhan sắc gần đây của Miu Lê nhận được nhiều sự chú ý.

Mới đây, trên kênh thông báo cá nhân, Miu Lê vui vẻ tiết lộ cô đã tháo sụn mũi được gần 2 tháng. Nữ ca sĩ thừa nhận ban đầu cũng có chút lo lắng vì sợ sau khi tháo ra gương mặt sẽ trông “kỳ”, nhưng rồi nhận ra mọi thứ vẫn ổn. “Nó tẹt hơn trước nhưng Miu thích lắm! Nó khoẻ gì đâu á! Sau mười mấy năm sửa mũi, bây giờ tháo ra nó nhẹ người, nó hạnh phúc gì đâu” - giọng ca Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay bộc bạch.

Chia sẻ thẳng thắn của nữ ca sĩ nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đông đảo người hâm mộ để lại lời khen ngợi, cho rằng vẻ đẹp tự nhiên giúp Miu Lê trông trẻ trung, đáng yêu hơn. Một khán giả bày tỏ: “Đẹp lắm Miu ơi, chỉ cần là Miu thì như nào em cũng mê”.

Miu Lê dí dỏm chia sẻ về diện mạo mới.

Để có được sự ủng hộ như hiện tại, Miu Lê từng trải qua giai đoạn khó khăn vì bị miệt thị ngoại hình. Cô từng chịu nhiều lời chê bai vì chiếc mũi tẹt và đường nét khuôn mặt chưa thực sự sắc sảo.

Nhan sắc Miu Lê trước và sau khi sửa mũi.

Sự thoải mái trong cách chia sẻ của Miu Lê ở thời điểm này cho thấy cô không còn để tâm quá nhiều đến những chuẩn mực nhan sắc khắt khe. Thay vào đó, nữ ca sĩ chọn yêu thương bản thân và đưa ra quyết định khiến mình cảm thấy dễ chịu nhất. Chính tinh thần tích cực ấy giúp hình ảnh của Miu Lê ngày càng gần gũi với khán giả hơn.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP. Hồ Chí Minh. Cô lần đầu ra mắt công chúng với vai trò diễn viên trong các bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng, Thiên Sứ 99, Oan Gia Đại Chiến, Em Là Bà Nội Của Anh. Miu Lê còn chinh phục khán giả ở lĩnh vực âm nhạc với giọng hát ngọt ngào qua các ca khúc Giấc Mơ Thần Tiên, Ngày Anh Xa, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được sức hút riêng nhờ sự đa năng và cá tính thẳng thắn, chân thành.