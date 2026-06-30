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Câu hát "Anh một mình em cô đơn" là gì mà gây sốt TikTok những ngày qua?

Thiện Dư

HHTO - Câu hát "Anh một mình em cô đơn" tạo nên cơn sốt cover trên TikTok, có nguồn gốc từ một bài hát đang làm mưa làm gió.

Trong tháng 6, mạng xã hội TikTok tiếp tục rầm rộ trào lưu cover nhạc và câu hát "Anh một mình, em cô đơn" trở thành trào lưu mới, được nhiều nghệ sĩ và bạn trẻ hưởng ứng. Hiện tại, số lượng video quay theo xu hướng này đã đạt con số hơn 115 nghìn.

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Trào lưu "Anh một mình em cô đơn" gây sốt TikTok.

Trào lưu này diễn ra trên nền nhạc với phần lời "Anh một mình, em cô đơn...", kéo theo sau đó là phần rap sôi động. Chỉ với một số động tác tay đơn giản, điệu nhảy này đã trở thành cơn sốt mới và được không ít người dùng TikTok quay video hưởng ứng.

CONGB và WEAN cùng đu trend "Anh một mình, em cô đơn". Nguồn: CONGB
Hậu Hoàng gây sốt khi quay video câu hát "Anh một mình, em cô đơn". Nguồn: Hậu Hoàng

Thực chất, đây là phần lời từ ca khúc đang "làm mưa làm gió" thị trường nhạc Việt thời gian qua - Ngày Rời Chuyến Bay. Sự trở lại của nam ca sĩ trẻ Minh Huy sau Miên Man khiến khán giả thích thú, nhanh chóng trở thành hiện tượng trong năm 2026. Thậm chí, bài hát còn sở hữu lượt nghe khủng, chạm đến vị trí Quán quân Billboard Vietnamese Songs và lọt vào Top 3 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh hằng tuần.

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Ngày Rời Chuyến Bay là bản hit sở hữu câu hát "Anh một mình em cô đơn".

Bên cạnh phiên bản gốc, những bản remix cùng cover đến từ cộng đồng mạng cũng dần dần gây sốt, sở hữu hàng triệu lượt xem và góp phần "đẩy trend" cho trào lưu vũ đạo trên thêm phần mạnh mẽ.

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Thiện Dư
#Anh một mình em cô đơn #Minh Huy Ngày Rời Chuyến Bay #Trào lưu TikTok

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